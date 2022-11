TSV 1860: Sprint-Training für Boyamba und Kobylanski – als Denkzettel? Sondertraining

München – Im Löwen-Training am Donnerstag nun mussten Sechzigs eigentliche Offensivkräfte Joseph Boyamba und Martin Kobylanski richtig schuften. Statt wie der Rest der Mannschaft an die Stationen mit dem Torschuss- oder Flankentraining zu dürfen, teilte Köllner seine beiden Zaungäste vom Wochenende als Teil der Sechser-Gruppe ein, die von Fitness-Coach Jörg MIkoleit in 30-Meter-Sprints immer wieder über den Platz gejagt wurde.