TSV 1860 schlittert mit Heimpleite in die Herbstkrise – „Dürfen jetzt keine Panik schieben“ Kritik an Schiri Brand

München – Am Ende gewannen die Löwen zumindest die inoffizielle Knigge-Wertung. Während Patrick Schmidt nach seinem Gewaltschuss zum vorentscheidenden 0:2 präpubertäre Gesten vor der Westkurve aufführte, waren die Löwen wie zuvor auf dem Platz brave Gastgeber. Abwehrchef Jesper Verlaat klagte erst in der VIP-Alm über „klare Fehlentscheidungen“ des Schiedsrichtergespanns.

Marco Hiller beließ es beim Tadel, dass sich der FC Ingolstadt insgesamt „sch . . . aufgeführt“ habe – nicht nur wegen Missachtung der Jubel-Etikette, sondern vor allem wegen ungebührlich harter und aus 1860-Sicht unzureichend geahndeter Zweikampfführung. „Es hätte natürlich gutgetan, die heute aus dem Stadion rauszuschießen“, sagte der Torhüter. Und Michael Köllner? Der sonst so impulsive Trainer erinnerte sich an sein Vorstrafenregister (drei Gelbe Karten) – und überließ das Dampfablassen diesmal seinen Vorgesetzten.

TSV 1860 fordert zwei Platzverweise für Ingolstadt

Marc-Nicolai Pfeifer, eigentlich für die Finanzen zuständig, empfing das Schiedsrichtergespann am Spielertunnel, als die erste Heimniederlage amtlich war – Joker Meris Skenedrovic hatte kurz vor dem Schlusspfiff den 1:2-Endstand markiert. Es sah nach mühsam gezügelter Wut aus, wie Pfeifer auf die Männer in Gelb einredete. Günther Gorenzel, der für den Sport verantwortliche Geschäftsführer, fasste einige Schlüsselszenen in gewohnter Sachlichkeit zusammen. David Kopacz habe Fabian Greilinger zweimal „am Rande einer Tätlichkeit“ gefoult (9., 27.). Und auch bei Moussa Doumbouya, der Hiller in Kung-Fu-Manier attackierte (54.), fanden es die Löwen unverständlich, dass Benjamin Brand die Rote Karte stecken ließ. FCI-Coach Rüdiger Rehm reagierte in beiden Fällen umgehend und nahm die Sünder aus der Schusslinie, indem er sie zum Duschen schickte. „Damit ist alles gesagt, wenn der gegnerische Trainer Spieler runterholt, weil sie kurz vor Gelb-Rot stehen“, sagte Köllner und kam zum Ergebnis: „So hat der Schiedsrichter Ingolstadt zweimal am Leben gelassen.“