TSV 1860 Rosenheim legt Weichen für eine erfolgreiche Zukunft Vereinsnachricht von PM TSV 1860 Rosenheim · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV 1860 Rosenheim bezwang den FC Schwabing im Pokal. – Foto: Marc Marasescu

Vorfreude auf den Rückrundenstart: Der TSV Rosenheim steht vor einer spannenden und herausfordernden zweiten Saisonhälfte. Gleich zum Start wartet mit Murnau ein absolutes Tospiel.

Rosenheim – Auf eine gelungene erste Saisonhälfte 25/26 blickt man im Rosenheimer Lager zurück. Gezwungen die Kaderplanung der Vorsaison 24/25 zu korrigieren galt man nach Vorhersagen einiger Experten zum Saisonstart 25/26 als Abstiegskandidat, umso erfreulicher war es dass die Herbstrunde im oberen Drittel abgeschlossen werden konnte. Nach einer äußerst erfolgreichen Hallensaison im Dezember und Anfang Januar, in welcher souverän der Sparkassencup wieder zurück an die Jahnstraße geholt werden konnte, begannen Mitte Januar die Vorbereitungen auf die Restsaison. So freut man sich jetzt fünf Wochen nach dem Beginn der Vorbereitungsphase im Rosenheimer Lager auf den anstehenden Rückrundenstart. Ziel für die Rückrunde ist es sich spielerisch weiter zu verbessern und einen attraktiven Fußball in der Rückrunde zeigen. Erste gute Ansätze waren dabei in den Vorbereitungsspielen deutlich erkennbar. Testspiele gegen Bayernligisten wurden auf Augenhöhe gestaltet, gegen unterklassige Teams wurden teils deutliche Testspielerfolge gefeiert. Im letzten Spiel vor dem Rückrundenstart traf man im Totopokal zudem auf Ligakonkurrent FC Schwabing, welcher 1:0 besiegt werden konnte. Zum Auftakt wird vermutlich der komplette Kader mit Ausnahme des noch

Langzeitverletzten Simon Stein und des noch im Aufbautraining befindlichen Johann

Ngounou zur Verfügung stehen. Da sich in der Vorbereitung alle Spieler gut und

engagiert präsentiert haben wird Trainer Wolfgang Schellenberg auf einigen Positionen

die Qual der Wahl haben.

Abzuwarten bleibt ob es dem Team gelingt in den Aufstiegskampf einzugreifen wo man, wenn man die Verstärkungen der Konkurrenz sieht, sich in einer absoluten Außenseiterposition befindet. Während sich der ´heimliche Tabellenführer´, die SpVgg Unterhaching unter anderem mit Toptorjäger Laris Stjepanovic vom Ligakonkurrenten TSV Grünwald verstärkt hat hört man aus dem Lager des Lokalrivalen TSV Wasserburg durchaus ambitionierte Ziele, welche durch den 2:0 Pokalerfolg bei Landesliga Mitte Spitzenreiter SpVgg Landshut untermauert wurden. Auch der VfB Halbergmoos-Goldach hat sehr offen kommuniziert um den Aufstieg mitspielen zu wollen. Spannend wird auch sein wie sich der TSV 1865 Murnau mit einem ähnlich jungen Team wie Rosenheim schlägt und wie sich der TSV Grünwald, nominell vermutlich die mit den

besten Einzelspielern der Liga aufgestellte Mannschaft schlägt. Neu im Kader der

Grünwalder ist mit Yannick Frey ein Spieler welcher bereits über Regionalliga Erfahrung

verfügt. Ebenfalls noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze ist unser Gegner im Pokal

vom Wochenende, der FC Schwabing, welcher sich in der Winterpause ebenfalls mit

Regionalliga- und Bayernligaerfahrenen Spielern verstärkt hat und mittlerweile von

mehreren Experten als Geheimtipp gehandelt wird.