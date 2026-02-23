TSV 1860 Rosenheim legt Weichen für eine erfolgreiche Zukunft

Vorfreude auf den Rückrundenstart: Der TSV Rosenheim steht vor einer spannenden und herausfordernden zweiten Saisonhälfte. Gleich zum Start wartet mit Murnau ein absolutes Tospiel.
Rosenheim – Auf eine gelungene erste Saisonhälfte 25/26 blickt man im Rosenheimer Lager zurück. Gezwungen die Kaderplanung der Vorsaison 24/25 zu korrigieren galt man nach Vorhersagen einiger Experten zum Saisonstart 25/26 als Abstiegskandidat, umso erfreulicher war es dass die Herbstrunde im oberen Drittel abgeschlossen werden konnte. Nach einer äußerst erfolgreichen Hallensaison im Dezember und Anfang Januar, in welcher souverän der Sparkassencup wieder zurück an die Jahnstraße geholt werden konnte, begannen Mitte Januar die Vorbereitungen auf die Restsaison. So freut man sich jetzt fünf Wochen nach dem Beginn der Vorbereitungsphase im Rosenheimer Lager auf den anstehenden Rückrundenstart. Ziel für die Rückrunde ist es sich spielerisch weiter zu verbessern und einen attraktiven Fußball in der Rückrunde zeigen. Erste gute Ansätze waren dabei in den Vorbereitungsspielen deutlich erkennbar. Testspiele gegen Bayernligisten wurden auf Augenhöhe gestaltet, gegen unterklassige Teams wurden teils deutliche Testspielerfolge gefeiert. Im letzten Spiel vor dem Rückrundenstart traf man im Totopokal zudem auf Ligakonkurrent FC Schwabing, welcher 1:0 besiegt werden konnte.
Zum Auftakt wird vermutlich der komplette Kader mit Ausnahme des noch
Langzeitverletzten Simon Stein und des noch im Aufbautraining befindlichen Johann
Ngounou zur Verfügung stehen. Da sich in der Vorbereitung alle Spieler gut und
engagiert präsentiert haben wird Trainer Wolfgang Schellenberg auf einigen Positionen
die Qual der Wahl haben.
Abzuwarten bleibt ob es dem Team gelingt in den Aufstiegskampf einzugreifen wo man, wenn man die Verstärkungen der Konkurrenz sieht, sich in einer absoluten Außenseiterposition befindet. Während sich der ´heimliche Tabellenführer´, die SpVgg Unterhaching unter anderem mit Toptorjäger Laris Stjepanovic vom Ligakonkurrenten TSV Grünwald verstärkt hat hört man aus dem Lager des Lokalrivalen TSV Wasserburg durchaus ambitionierte Ziele, welche durch den 2:0 Pokalerfolg bei Landesliga Mitte Spitzenreiter SpVgg Landshut untermauert wurden.
Auch der VfB Halbergmoos-Goldach hat sehr offen kommuniziert um den Aufstieg mitspielen zu wollen. Spannend wird auch sein wie sich der TSV 1865 Murnau mit einem ähnlich jungen Team wie Rosenheim schlägt und wie sich der TSV Grünwald, nominell vermutlich die mit den
besten Einzelspielern der Liga aufgestellte Mannschaft schlägt. Neu im Kader der
Grünwalder ist mit Yannick Frey ein Spieler welcher bereits über Regionalliga Erfahrung
verfügt. Ebenfalls noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze ist unser Gegner im Pokal
vom Wochenende, der FC Schwabing, welcher sich in der Winterpause ebenfalls mit
Regionalliga- und Bayernligaerfahrenen Spielern verstärkt hat und mittlerweile von
mehreren Experten als Geheimtipp gehandelt wird.
Veränderungen in der Winterpause gab es auch im Kader der jungen 60er.
Arbeitsbedingt bzw. aufgrund des Studiums verlassen haben den Verein Eren Emirgan
(VfB Forstinning), Fabien Ngounou (TSV 1865 Dachau) und Jakub Stolarski (SVN
München). Ebenfalls gewechselt ist Nick Scott (SV Oberachern), welcher sein können
höherklassig unter Beweis stellen möchten.
Dafür konnte mit Denis Stojcic vom SV Wörgl ein erfahrener Innenverteidiger verpflichtet
werden welcher die Lücke schließt welche Fabien Ngounou hinterlassen hat. Da
Torhüter Simon Stein noch einige Wochen ausfallen wird stoßen mit Simon Hamburger
vom SV DJK Griesstätt und Dean Sipura (SB Chiemgau Traunstein) zwei talentierte
Neuzugänge für die Torhüterposition zum Kader dazu. Als Last Minute Neuzugang
wechselte zudem Adin Kasumovic, der Bruder von Adnan, zu uns der zuletzt pausierte
und unseren Abwehrverbund verstärken wird. Zudem wurde im Januar und Februar
einige unserer 2008er Jahrgänge volljährig welche somit ebenfalls für unsere
Herrenmannschaften spielberechtigt sind.
Auch Abseits des Platzes fanden in der Winterpause zahlreiche Gespräche statt,
insbesondere mit den Spielern dessen Verträge auslaufen. Während Simon Stein, Audai
Elghatous, Leon Tutic, Noah Markulin, Johann Ngounou, Luis Lehmann und Adnan
Kasumovic neben den in der Winterpause verpflichteten Neuzugängen Denis Stojcic
und Simon Hamburger bereits über das Saisonende gebunden sind konnte sich
Abteilungsleiter Richard Meisinger in der Winterpause bereits mit Liam Markulin, Edon
Xhelili, Christoph Hilger, Jaro Gleißenberger, Auron Hetemi, Lukas Gratt, Aini Merepeza,
Zaeem Syed, Deniz Ünal, Tommy Hieble, David Ransberger, Christian Dangl, Lonwabo
Mbuyisa, Lukas Köck, Marinus Bauer, Tobias Bensch und Ben Elazar über eine
Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus einigen, bei einigen anderen Spielern des
aktuellen Kader laufen die Gespräche und stehen zumindest teils kurz vor dem
Vertragsabschluss. Ebenso laufen bereits aussichtsreiche Gespräche mit möglichen
Neuzugängen. Aus dem Trainerteam über das Saisonende gebunden ist Co-Trainer Adel
Merdan.
Keine Einigung über eine Vertragsverlängerung konnte aus persönlichen Gründen mit
Simon Fischer erzielt werden mit welchen der Verein gerne verlängert hätte, so das er
am Saisonende den Verein verlassen wird.
Stolz ist man in Rosenheim dass bis auf wenige Ausnahmen nahezu der komplette
Kader mittlerweile sehr geprägt ist mit Spielern die eine Vergangenheit im eigenen
Jugendbereich haben oder aus dem Landkreis Rosenheim kommen und dass bereits
jetzt wieder der eine und andere U19 Spieler an die erste Mannschaft herangeführt
werden konnte und Einsatzzeiten erhalten hat.