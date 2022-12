TSV 1860: Platt vor dem Fest – Köllner bekommt Neuzugang, Rupp wird‘s wohl nicht 2:4-Pleite gegen Bayreuth

München – Vieles ist ja eine Zumutung in diesen Zeiten der Inflation und des Mangels. Alles wird teurer – bei schwindendem Angebot. Umso schöner, dass die Löwen gerade gegen diesen Trend arbeiten. Ihr vorweihnachtliches Angebot an die Fans: Spiele gibt es im Überfluss, gestern bereits den dritten Test binnen fünf Tagen. Und, auch das ein Novum: Die alte Herberger-Weisheit, wonach ein Spiel 90 Minuten dauert, ist überholt.

Sowohl beim 2:3 in Hoffenheim als auch beim gestrigen 2:4 gegen Bayreuth ging es über 4 x 30 Minuten. Was nichts daran ändert, dass die 300 Fans auf dem Vereinsgelände nicht recht wussten, was sie mit dieser erneuten Niederlage gegen den Drittligarivalen vom Tabellenende anfangen sollten.

TSV 1860: Willsch und Moll fehlen erneut im Kader

2:3 stand es bereits nach dem ersten, von durchlässigen Defensivreihen geprägten Anfangsviertel. Die auf zwei Positionen veränderte Startelf (Kretzschmar kam für Hiller, Kapitän Lex für Skenderovic) sorgte für ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem frühen Rückstand durch den Ex-Löwen Markus Ziereis glich Jesper Verlaat per Kopfball nach Kobylanski-Ecke aus (6.). Albion Vrenezi stellte nach Pass von Lex auf 2:1 (8.), ehe Eroll Zejnullahu die Oberfranken erneut in Führung brachte (18., 27.). Konfus ging es weiter – auch vor und nach der längeren Pause, in der Trainer Michael Köllner wie üblich komplett durchwechselte. Den Schlusspunkt setzte Tobias Stockinger in der 100. von 120 Minuten, auch er ein Ex-Löwe. Bald danach war Schluss – und die Laune vor der anstehenden Weihnachtsfeier nicht unbedingt besser geworden.