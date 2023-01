TSV 1860: Ob mit oder ohne Köllner – 3. Liga verlangt mehr Biss von den Löwen Auf die Sechziger warten harte Brocken

München – „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“, heißt es im Volksmund und das gilt ganz besonders für den TSV 1860 . Sportlich hatte der bekanntlich schon lange nichts mehr zu lachen – der letzte Pflichtspiel-Sieg datiert vom 22. Oktober. Seither muss an der Grünwalder Straße mit nebensächlichen Festivitäten vorliebgenommen werden. Mit Geburtstagen zum Beispiel. Gestern war Athletiktrainer Jörg Mikoleit an der Reihe. Der Mann, auf den es nun ankommt, beging seinen 52.

TSV 1860: Hasan Ismaik rettet Köllner den Job – Endspiel am Samstag gegen Zwickau

Ob von wirklicher Partystimmung überhaupt die Rede sein konnte, darf bezweifelt werden. Erstens ist Mikoleit keiner, der für große Torten und Schampus steht. Eher noch stößt der Muskelprotz mit Eiweiß-Shakes an. Zweitens ist die Laune an der Grünwalder Straße 114 nach vier Pleiten aus den letzten fünf Spielen aktuell nicht besonders gut. Und drittens, das resultiert aus Punkt zwei, hat Mikoleit derzeit eine Menge Arbeit. Denn er muss die Mannschaft von Michael Köllner für die nächsten, höchst ungemütlichen Spiele gegen Zwickau, Dynamo Dresden und Oldenburg wappnen, in denen das Team seinem Trainer (vorerst) den Job retten soll.

Noch vor einer Woche hatte Köllner davon gesprochen, dass sich seine Mannschaft über die zweimonatige Winterpause „in der Breite“ und „vor allem defensiv“ enorm verbessert habe. Anzahl und Entstehung der Gegentore, sowie der gesamte Eindruck, den die Löwen dann bei der darauf folgenden 1:3-Pleite in Mannheim vermittelten, sprachen allerdings eine andere Sprache.

Es war die Fortsetzung dessen, was eine nach vorne weitgehend ideenlos, nach hinten zunehmend verunsicherte Löwen-Elf schon im November auf dem Platz gezeigt hatte. Damals wie am vergangenen Sonntag stand anschließend mehr als deutlich die Personalie Köllner zur Debatte – man entschied sich in beiden Fällen, an Köllner festzuhalten. Auch und gerade mit dem Segen der Gesellschafter-Seite um Investor Hasan Ismaik.