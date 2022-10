TSV 1860 nicht beim Merkur CUP dabei - Löwen wollten nicht an Quali teilnehmen „Dies habe ich im Sinne der Gleichbehandlung verwehrt“

Mit 40 Vereinen verzeichne der Merkur CUP im Kreis 16 (München Stadt NO) den größten der insgesamt 16 Buben-Spielkreise. Dort beginnen voraussichtlich bereits im März die ersten Vorrunden-Turniere, um rechtzeitig zum dortigen Kreisfinale am 25. Juni die besten acht Mannschaften ermittelt zu haben.

Ursprünglich waren zehn Kreisfinalturniere anders terminiert, man habe sich am BFV-Sichtungstag orientiert, der für den 6. und 7. Mai angesetzt war. Erst vor kurzem sei Torsten Horn, Technischer Leiter des Merkur CUP, darüber informiert worden, dass der landesweite Verbandssichtungstag um zwei Wochen – auf den 20. und 21. Mai – verschoben wurde.

Dies habe für den schon seit langem feststehenden Rahmenterminplan des 29. Merkur CUP 2023 zur Folge, dass diverse bereits festgelegte Kreisfinals neu terminieren werden mussten. Betroffen davon ist auch der Kreis 13, der das Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe umfasst, gespielt wird jetzt am Muttertag, 14. Mai – eine Maßnahme, auf die im Merkur CUP gewöhnlich gerne verzichtet wird. Der aktuelle Rahmenterminplan ist auf merkurcup.com/2023-rahmenterminplan/ aufgeführt. Da im Kreis 13 weniger als 13 Mannschaften gemeldet haben, spielen die Kreisfinalisten am 17. Juni eine zusätzliche Qualifikationsrunde für die Teilnahme an den Bezirksfinals zusammen mit den beiden Erstplatzierten der Kreise Garmisch, Tölz und Weilheim. (mm)

Teilnehmer Kreis 13: FC Aschheim, FC Phönix Schleißheim, FC Unterföhring, Kirchheimer SC, SC Grüne Heide, SV Dornach, SV Heimstetten, SV Lohhof, TSV Feldkirchen, TSV Grasbrunn, VfR Garching, FC Ismaning