TSV 1860 nach zweiter Niederlage in Folge „sowas von angefressen – Morgalla-Diagnose am Montag Sorge um Supertalent

Der TSV 1860 München verliert zum zweiten Mal in Folge mit 0:1. Neben der Ergebniskrise müssen sich die Löwen-Fans auch um Leandro Morgalla sorgen.

München – Es dämmerte schon in Giesing, als sich geknickte Löwen-Profis am Mittelkreis versammelten und nach einer ersten Teamansprache Richtung Westkurve trotteten, langsam wie bei einer Trauerprozession. Mittendrin: Leandro Morgalla, der noch einmal auf den Rasen gehumpelt kam, als die Heimpleite gegen Saarbrücken amtlich war – auf Krücken gestützt.

Bei einem von Gnaase rüde gestoppten Außenliniensprint hatte sich das Supertalent am linken Sprunggelenk verletzt. Eine Diagnose gibt es heute. Fest stand gestern bereits, dass die Stimmung vor dem Endspurt in der Liga novembermäßig in den Keller gesackt ist.

TSV 1860: Neudecker hat Mitleid mit alten Kollegen

0:1 verloren, zum zweiten Mal in Folge nach der Blamage von Bayreuth. Immerhin: Gestern war es ein Ergebnis, das den Spielverlauf nicht ansatzweise widerspiegelte und schwer zu begreifen ist, nachdem 1860 erstmals seit langer Zeit wieder volle Offensivpower am Start hatte – mit Torjäger Marcel Bär in der Startelf und Kapitän Stefan Lex als Einwechselspieler.

Wie am Spieltag zuvor hätte sich Michael Köllners Team in der Tabelle absetzen können. Der Plan, war am SV Elversberg, dem Überfliegerteam aus dem Saarland dranzubleiben, doch das andere Team aus dem Saarland, der traditionsreiche FCS, hatte, etwas dagegen. Trost gab es von einem Spieler, der 1860 im Herzen trägt, gestern aber auf der anderen Seite mitgespielt hatte, die meiste Zeit recht unauffällig. „Sechzig hat ein Superspiel gemacht“, sagte Richard Neudecker zu unserer Zeitung: „Was die hier verballert haben, tut mir ein bisschen weh, denn das sind meine Jungs.“ Fest steht für den Altöttinger: „Wir fahren glücklich nach Hause – weil wir drei sehr glückliche Punkte geholt haben.“