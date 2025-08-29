TSV 1860 muss gegen Stuttgart auf Verteidiger verzichten – Eigengewächs vor Startelfdebüt

München – „Never change a winning team“ heißt es im Normalfall, nicht aber beim TSV 1860 München am Wochenende. Trotz des Last-Minute-Sieges bei Alemannia Aachen am vergangenen Wochenende wird Cheftrainer Patrick Glöckner seine Mannschaft erstmals in dieser Drittliga-Saison umstellen (müssen), allerdings nicht unbedingt freiwillig.

Denn der Löwen-Domteur muss beim Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart auf Manuel Pfeifer verzichten. Der linke Außenverteidiger war bereits die ganze Woche über angeschlagen gewesen und fällt nun krankheitsbedingt sicher für das Duell mit den Schwaben aus.

Ersetzt werden wird der Schienenspieler von Kilian Jakob. Das Eigengewächs, das im Sommer an die Grünwalder Straße zurückgekehrt war, duellierte sich in der Vorbereitung mit Pfeifer um die Position in der Startelf, zog aber am Ende den Kürzeren. Nach zwei Startelf-Einsätzen im Totopokal sowie drei Mini-Joker-Auftritten in der dritthöchsten Spieklasse bekommt der 27-Jährige bei seinem Jugendverein nun erstmals in der 3. Liga seine Chance von Anfang.

Rückt Patrick Hobsch oder David Philipp für Sigurd Haugen in die Startelf?

Jakob für Pfeiffer dürfte allerdings nicht die einzige Änderung bleiben, die Glöckner vornehmen wird. Bereits zu Wochenbeginn hatte der Chefcoach nicht ausgeschlossen, dass es am Wochenende gleich mehrere Wechsel geben könnte.

Sigurd Haugen, der in den ersten drei Drittliga-Spielen in dieser Saison jeweils in der Startelf gestanden hatte, erwischte im Tivoli keinen guten Arbeitstag. Gleichzeitig sammelte Patrick Hobsch Argumente für einen Einsatz von Beginn an. Der Joker leitete mit seinem späten Führungstreffer den Auswärtssieg in Aachen ein. Im Anschluss zeigte sich der 30-Jährige in der Öffentlichkeit unzufrieden mit seiner Rolle.

Ersetzt Max Christiansen Tunay Deniz im Mittelfeld?

Zuvor hatte der Mittelstürmer bereits im Totopokal mit sechs Treffern in zwei Partien aufgetrumpft. Doch nicht nur Hobsch ist eine Alternative für die Anfangself. Auch David Philipp sorgte gegen Aachen nach seiner Einwechslung für offensiven Schwung, erzielte die ganz späte Entscheidung und bot sich damit ebenfalls für einen Startelfeinsatz an. Gegen Stuttgart könnten Hobsch oder Philipp starten und dieses Mal Haugen erst einmal von der Bank aus zuschauen müssen.

Ein weiterer Kandidat für die erste Elf ist Max Christiansen. Der Bundesliga-erprobte Mittelfeldspieler könnte für Tunay Deniz in die Schaltzentrale rücken. Keinen Kaderplatz gibt es dagegen wieder einmal für Philipp Maier. Der Lokalmatador aus dem Landkreis Traunstein, der erst im Winter vom damaligen Zweitligisten SSV Ulm nach Oberbayern zurückgekehrt war, läuft stattdessen am Freitagabend für die zweite Mannschaft in der Bayernliga im Derby gegen Türkgücü München auf. (Alexander Nikel)