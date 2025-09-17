TSV 1860 München überzeugt dank starker Transferpolitik

Das Duell der beiden Topfavoriten der 3. Liga steht an und dabei wird eines klar: Der TSV 1860 hat die Stürmer, die Hansa Rostock derzeit fehlen.

München – Als Last-Minute-Monster hat sich der TSV 1860 auf Tabellenplatz zwei vorgearbeitet, und nach Lage der Dinge hat Sportchef Christian Werner im Sommer einiges richtig gemacht. Von den acht Neuen, die am Sonntag gegen Havelse (3:2) in der Startelf standen, haben bislang alle überzeugt.

Fängt an bei Hiller-Nachfolger Thomas Dähne, dem sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten – und hört vorne auf, wo einer aus dem erstligaerfahrenen Trio meistens trifft. Sigurd Haugen führt mit drei Treffern die interne Torschützenliste an. Kevin Volland , am Mittwoch in Rostock gelbrotgesperrt, ist der Topscorer (zwei Tore, drei Assists) – dicht gefolgt von Florian Niederlechner (zwei Tore, zwei Assists), der mit seiner kämpferischen Art als Zugpferd im Wortsinne fungiert.

Viele Neuzugänge also, fast alles Volltreffer. Siehe auch die Außenbahn-Maschinen Manuel Pfeifer/Marvin Rittmüller, der linke Aufbauspieler Siemen Voet oder Max Christiansen, der den genialen Tunay Deniz fürs Erste verdrängt hat. Lediglich Justin Steinkötter, aus der Regionalliga gekommen, hinkt einsatzmäßig hinterher (zweimal ohne Einsatz im Kader).

Nach den Eindrücken der ersten fünf Spieltage erhalten die Löwen eine Bestnote für ihre Sommertransferpolitik. Und trotzdem: Das Allerbeste, das Werner verantwortet hat, war wahrscheinlich ein Nicht-Transfer – der von Patrick Hobsch, dem eiskalten Vollstrecker von der Reservebank.

Ex-Hachinger Hobsch mit starker Bilanz

Die Bilanz des Ex-Hachingers in dieser Saison zeugt von gnadenloser Effektivität: 64 Einsatzminuten, zwei Tore, ein Assist. Hobsch hat den Löwen die Tür zu Siegen in Aachen (2:0) und gegen Havelse geöffnet – und wer weiß, wie die Stimmung jetzt wäre, wenn er und Haugen in den letzten drei Spielen nicht drei sehr späte Treffer erzielt hätten.

Was 1860 dabei besonders freuen dürfte: Haugen ist der Stürmer, der bei Mitkonkurrent Rostock offenbar schmerzlich vermisst wird. Der FC Hansa hat in fünf Spielen erst zwei Treffer erzielt, was die sehr mittelmäßige Startbilanz erklärt (sechs Punkte). Kein Wunder daher, dass Rostock im Sommerschlussverkauf alles daran gesetzt hat, den bei 1860 nur noch als Edeljoker eingesetzten Ex-Toptorjäger Hobsch abzuwerben.

Hobsch, Philipp, Deniz: Wer ersetzt Kevin Volland gegen Rostock?

Das Vorspiel auf dem Transfermarkt hat 1860 also schon mal gewonnen. Und was sagt Trainer Patrick Glöckner zu seinen beiden Topstürmern, die bei Konkurrent FC Hansa Phantomschmerz auslösen müssten? „Wir sind natürlich sehr froh, dass wir die beiden haben. Sigi passt wunderbar in unser Team, auch von der menschlichen Basis her. Und bei Hobschi wussten wir, was wir an ihm haben. Deswegen konnten wir ihn auf gar keinen Fall abgeben.“ Es sei für 1860 eine „sehr gute Konstellation“, zwei solche Topspieler in den eigenen Reihen zu haben.