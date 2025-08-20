 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Zuletzt spielte der FC Bayern Unentschieden gegen die SpVgg Unterhaching.
Zuletzt spielte der FC Bayern Unentschieden gegen die SpVgg Unterhaching. – Foto: Adrian Goldberg

TSV 1860 München U19 – FC Bayern U19 LIVE: Wer gewinnt das Stadtderby?

3. Spieltag der U19 Nachwuchsgruppe E

Nach dem Pokalaus gegen Hansa Rostock hat die A-Jugend des FC Bayern die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Am Mittwochnachmittag gastiert der FCB beim Stadtrivalen 1860 München. Beide Teams sind in der Liga noch ungeschlagen. Wer holt sich die Stadtmeisterschaft? Der Liveticker.

