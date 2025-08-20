Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zuletzt spielte der FC Bayern Unentschieden gegen die SpVgg Unterhaching. – Foto: Adrian Goldberg
TSV 1860 München U19 – FC Bayern U19 LIVE: Wer gewinnt das Stadtderby?
Nach dem Pokalaus gegen Hansa Rostock hat die A-Jugend des FC Bayern die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Am Mittwochnachmittag gastiert der FCB beim Stadtrivalen 1860 München. Beide Teams sind in der Liga noch ungeschlagen. Wer holt sich die Stadtmeisterschaft? Der Liveticker.