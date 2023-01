TSV 1860 München trauert um Meisterlöwe Hans Rebele († 79) Nur noch fünf Helden von 1966 am Leben

München - Tiefe Trauer beim TSV 1860. Meisterlöwe Hans Rebele ist am Mittwochabend verstorben. Drei Wochen vor seinem 80. Geburtstag. Rebele war am Vormittag im Klinikum München Süd am offenen Herzen nach einem Infarkt operiert worden.

Der gebürtige Münchner, der mit zehn Jahren in die Jugendabteilung der Löwen gewechselt war, war an allen großen Erfolgen in den sechziger Jahren beteiligt: Deutscher Pokalsieger 1964, Teilnahme am Europacup-Finale 1965 gegen West Ham United und als Krönung der Gewinn der deutschen Meisterschaft 1966.

TSV 1860 München: Tod von Hans Rebele schockt Mitspieler und Freund Bernd Patzke