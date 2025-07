Du wirst automatisch weitergeleitet...

Löwen-Neuzugang Kevin Volland (am Ball) live am Ball erleben? Dann jetzt schnell am Gewinnspiel um die Tickets teilnehmen. – Foto: Robert Geisler

TSV 1860 München -Ticketaktion: Jetzt teilnehmen Gewinnspiel: jeweils 1x2 Tickets für die Testspiele der Löwen gegen SV Ried (08.07. in Putzleinsdorf) und Slovan Liberec (11.07. in Ulrichsberg) zu gewinnen Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Ernstl`s Sport (Ausrichter des Trainingslagers der Löwen), jeweils 1x2 Tickets für die Testspiele der Löwen gegen SV Ried (08.07. um 18.30 Uhr in Putzleinsdorf) und Slovan Liberec (11.07. um 17.00 Uhr in Ulrichsberg). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Freitag 04.07.25 um 10.00 Uhr! Wichtig:

Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Tickets auf dem postalischen Weg!



