TSV 1860 München siegt glanzlos in Deisenhofen

Härtetest vor dem Saisonstart: die Deisenhofner (in Blau) und der Zwangsabsteiger in die Regionalliga beim Einlaufen. – Foto: Robert Brouczek

Andreas Pummers anschließende Ansprache fiel deutlich länger aus als nach einem Bayernliga-Punktspiel. Das bedeutete aber nicht, dass der FCD-Coach unzufrieden war. „Wir sind noch in der Vorbereitung, da muss man ein paar Sachen ansprechen“, begründete er die ausführliche Rede im Kreis seiner Spieler. Sein Fazit fiel insgesamt positiv aus: „Wir haben uns ordentlich bis gut verkauft.“

Mit dem Anpfiff übernahmen sofort die Horda Blue Ultras das Kommando. Die stimmgewaltige Unterstützung beim Testspiel des FC Deisenhofen gegen den TSV 1860 München galt aber nicht den für ihren treuen Anhang bekannten Gästen. Nein, es waren die mit Megaphon und Trommeln ausgerüsteten jugendlichen Supporter des FCD, die akustisch dominierten und ihre Mannschaft zu einer beachtlichen Leistung anstachelten, auch wenn am Ende eine Deisenhofner 0:2 (0:0)-Niederlage stand.

Wir haben und ordentlich bis gut verkauft.

FCD-Trainer Andreas Pummer

Rund 850 Zuschauer sahen eine Anfangsphase, in der die nach dem Lizenzentzug für die 3. Liga künftig in der Regionalliga angesiedelten Löwen optisch überlegen waren. Doch ernsthaft in Verlegenheit brachten die Gäste, bei denen Matthew Collins, Sohn von Star-Sänger Phil Collins, im zentralen Mittelfeld agierte, das Deisenhofner Gehäuse nicht. Auf der anderen Seite verpufften die Konter der Hausherren meist im Ansatz. Brenzlig wurde es erst nach der Trinkpause, als FCD-Keeper Maximilian Obermeier beim Distanzversuch von Emre Erdogan (27.) sowie nach der besten herausgespielten Löwen-Chance gegen den vor ihm aufgetauchten Julian Bell (29.) stark reagierte. Die Pummer-Truppe hielt tapfer dagegen, aber nicht nur das: Sie landete endlich auch einen zielstrebigen Gegenstoß, dank einer Energieleistung von Lukas Kretzschmar: Der Stürmer tankte sich durch die gesamte gegnerische Hälfte, hatte den Ball schon fast verloren, bekam ihn aber wieder vor die Füße und traf mit links den langen Innenpfosten (32.). Es war die beste Chance der ersten Halbzeit, auch wenn Luis Pereira de Azambuja nach einer schönen 1860-Kombination mit dem Pausenpfiff noch einmal frei zum Kopfball kam, doch Obermeier packte ohne Mühe zu.

„Wir sind gut gestanden und waren sehr diszipliniert“, lobte Pummer seine in den ersten 45 Minuten äußerst stabile Defensive, und auch mit dem Umschaltspiel konnte er dank Kretzschmars Großchance zufrieden sein: „Wenn es super läuft, können wir in Führung gehen.“ Dass sich sein Team das 0:0 zum Wechsel redlich verdient hatte, genügte ihm aber nicht: „Wir hatten etwas zu wenig Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit wollten wir das ändern, wollten mehr Fußball spielen, nicht nur umschalten, das ist uns auch gelungen.“

In der Tat: Bis auf einen Volley-Versuch von Löwen-Stürmer Arian Ortivero-Calderon, der das Ziel verfehlte (49.), ließ seine Mannschaft weiter wenig zu und setzte auch nach zahlreichen Wechseln frech und selbstbewusst vorne ihre Nadelstiche. So spitzelte Lukas Vollmer einem Verteidiger am gegnerischen Strafraum den Ball vom Fuß, Jonas Herrmann zog ab und verfehlte das lange Eck um wenige Zentimeter (75.)

In der Schlussphase erhöhte Sechzig allerdings den Druck: Calderons Kopfball konnte Deisenhofens Youngster Julian Sawilla noch von der Linie kratzen (78.), dann vollendete Rron Gosalci einen sehenswerten Löwen-Spielzug zum 0:1 (82.). Die FCD-Ultras antworteten mit „Hier regiert der FCD!“. Sie hatten bis zum Schluss die Oberhand. Auf dem Spielfeld legten hingegen die Löwen noch mit einem blitzsauberen Konter nach: Gosalci bediente Calderon, der nur noch ins leere Tor einschieben musste (87.). Deisenhofens routinierter Abwehrchef Tobias Nickl, der den Laden gut zusammenhielt, zu diesem Zeitpunkt seinen Platz aber schon für die ebenfalls engagiert verteidigenden Nachwuchskräfte geräumt hatte, nahm es relativ gelassen: „Natürlich hatten die Löwen mehr Ballbesitz, aber von den Chancen her war es ausgeglichen. Schade, dass am Schluss die Tore noch fallen, aber ich bin zufrieden.“