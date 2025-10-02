TSV 1860 München regelt Kayabunar-Nachfolge intern

München – Zwei Zwischenlösungen für den TSV 1860 München: Während Alper Kayabunar nach der Freistellung von Patrick Glöckner interimsweise das Profi-Team im Spiel gegen Viktoria Köln betreute und auf Wehen Wiesbaden vorbereitet, trägt Vincent Saller die Verantwortung für die U21 in der Bayernliga Süd. Am Freitag geht es für den Sportwissenschaftler und die kleinen Löwen zum Auswärtsspiel beim SV Kirchanschöring.

In der bisherigen Saison stand Saller zusammen mit Vitus Eicher Trainer Alper Kayabunar zur Seite. Der erst 27-jährige Sportabsolvent hat die Rolle als Co-Trainer seit der Saison 24/25 inne. Damals assistierte er dem zum BVB abgewanderten Felix Hirschnagl. Das Trio beendete die Spielzeit mit nur einem Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter Memmingen, und verpasste nur um ein Haar die Meisterschaft.

In diesem Jahr sieht es sogar noch besser aus: Die Junglöwen führen die Bayernliga Süd souverän an. Sechs Zähler hat 1860 bereits mehr auf dem Konto als der erste Verfolger aus Landsberg. Der kommende Gegner Kirschanschöring steht mit einem Punkt weniger ebenfalls in Lauerstellung. Für das wichtige Spiel beim Tabellendritten steht mit Vincent Saller ein Übungsleiter an der Seite, der die Strukturen bei 1860 schon bestens kennt.

Vincent Saller: Von den Bambinis aus der Fußballschule zur U21 der Sechzger

Der Coach kam bereits 2015 als damals 17-Jähriger zum TSV 1860 München. Nach einem Jahr in der Löwen-Fußballschule wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum, kontinuierlich arbeitete er sich von 2016 bis 2024 in den Altersklassen von der U9 bis zur U17 hoch, im Anschluss folgte die Beförderung zur U21. Nebenbei studierte er Sportwissenschaft an der Technischen Universität München, Anfang 2022 erhielt er seinen Bachelortitel. Aktuell arbeitet er an seinem Master in Sportpsychologie.

Über seine neue Rolle bei der U21 äußert sich Saller voller Vorfreude: „Es ist eine coole Sache, dass mir Manfred (Paula, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums; Anm. d. Red.) und Alper das zutrauen“. Dennoch bleibt der neue Coach bescheiden, er mache lediglich „seinen Job“: „Das Einzige, was sich ändert, ist, dass Alper nicht da ist.“ Mit Kayabunar und Paula bleibt der 27-Jährige aber weiter im Austausch, er bekommt Ratschläge und Antworten auf Fragen. „Es ist etwas zeitaufwendiger, aber vom Rhythmus bleibt alles gleich“, so Saller.

Vincent Saller erwartet beim SV Kirchanschöring einen „Hexenkessel“

Vom kommenden Gegner hält Vincent Saller viel, Kirchanschöring habe für ihn „eine richtig gute Manschaft, die zurecht in der Tabelle weit oben steht“. Der Interimstrainer erwarte „eine ähnlich schwierige Aufgabe wie in Erlbach.“ Anpfiff ist am Freitag bereits um 15 Uhr, gespielt wird in der EM-Group-Arena. Für Saller ein „Hexenkessel mit einer coolen Stimmung.“ (Paul Ruser)