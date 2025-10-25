TSV 1860 München in Mannheim heute LIVE: Löwen-Aufstellung ist da

Erstes Auswärtsspiel für Markus Kauczinski als Trainer des TSV 1860 München. In der 3. Liga gastieren die Löwen bei Waldhof Mannheim. Der Live-Ticker.

12. Spieltag, SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München -:- (-:-)

Tabelle der 3. Liga: 1860 ist nach dem Duisburg-Sieg mit 15 Punkten Zehnter. Mannheim rangiert mit 16 Zählern auf Rang zehn.

Start-Aufstellung des TSV 1860 München: Thomas Dähne – Siemen Voet, Raphael Schifferl, Sean Dulic – Clemens Lippmann, Thore Jacobsen, Max Christiansen, Marvin Rittmüller – Kevin Volland – Florian Niederlechner, Sigurd Haugen.

München – Das Debüt von Markus Kauczinski ist geglückt: Der Auftrag, aber weiterhin klar. Vor der Saison als klarer Aufstiegsanwärter gehandelt, dümpelt der TSV 1860 München aktuell nur im Tabellenmittelfeld der 3. Liga rum. Das Spiel in Mannheim ist jetzt entscheidend: Gewinnen die Löwen geht der Blick Richtung 2. Bundesliga, verlieren sie fällt der Blick auf die Abstiegsränge.

Wundertüten-Duell in der 3. Liga: 1860 München gastiert bei Waldhof Mannheim

Direkt nach dem Sieg gegen Duisburg sprach Matchwinner Sigurd Haugen bei Magenta von einem möglichen Turnaround. Gewinnen die Löwen auch bei Waldhof Mannheim, dürfte erneut Euphorie in Giesing entfachen, doch der Gegner hat es in sich.

„Wir sind uns immer der Verantwortung bewusst, werden versuchen, unser Bestes zu geben.“

Markus Kauczinski über das Duell gegen 1860-Rivale Waldhof Mannheim.

In den letzten vier Spielen holte Mannheim starke neun Punkte. Besonders beachtlich: Der 6:1-Sieg über Rot-Weiss Essen, die wie die Löwen als Aufstiegsanwärter gehandelt wurden. Die letzte Vorstellung zu Hause war dagegen eine erheblich Enttäuschung: Gegen den VfL Osnabrück unterlag Mannheim mit 4:1.

Wundertüte Mannheim gegen Wundertüte 1860. Denn auch 1860 hat in dieser Saison mehrfach überrascht. Das 1:5 gegen die Reserve der TSG Hoffenheim als negativer Höhepunkt, entgegen der starken Löwenleistungen gegen Osnabrück (3:0-Führung nach 52 Minuten) und gegen Duisburg (erste MSV-Niederlage überhaupt).

Verzichten muss Kauczinski gegen Mannheim auf Tunay Deniz (gesperrt) und die Verletzten Morris Schröter, Kilian Jakob und Jesper Verlaat verzichten. Begleiten werden die Löwen dafür 2500 Fans. Schließlich hat 1860 mit Mannheim eine spezielle Rivalität. „Ich habe das Gefühl, dass jedes Spiel eine besondere Bedeutung für die Fans hat“, so Kauczinski vor dem Spiel. „Wir sind uns immer der Verantwortung bewusst, werden versuchen, unser Bestes zu geben.“ Anstoß in Mannheim ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (btfm)