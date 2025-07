TSV 1860 München in Bamberg heute LIVE: Löwen starten ohne Volland

Nach den Kantersiegen in Grafenau und in Weyarn fordert der TSV 1860 München den FC Eintracht Bamberg. Der Live-Ticker gegen den Regionalligisten.

München – Nach einer schweißtreibenden Woche an der Grünwalder Straße steht der nächste Test an: Der TSV 1860 München gastiert bei Eintracht Bamberg. Der Test gegen den Regionalliga-Absteiger dürfte richtungsweisend für Aufstellung und System sein. Im Vergleich zu den Spielen in Weyarn (A-Klassen-Meister) und Grafenau (Bezirksliga) ist es ein erster Härtetest für die Löwen

TSV 1860 München und Eintracht Bamberg erstmals in neuen Trikots