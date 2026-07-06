TSV 1860 München gewinnt 7:1 – 2500 Fans feiern Ex-Profi Schäffler

Der TSV Moorenweis (in Weiß) im Spiel gegen den TSV 1860 München (in Blau). – Foto: Dieter Metzler

Zum 80. Jubiläum empfing der TSV Moorenweis die Löwen. Manuel Schäffler stand nach 18 Profijahren noch einmal für seinen Heimatverein auf dem Platz.

Noch einmal laut wurde es eine Viertelstunde vor Schluss, als Moorenweis’ Trainer Sebastian Baumert Ex-Löwen-Profi Manuel Schäffler einwechselte. Nach 18 Jahren als Profi, unter anderem in Duisburg, Ingolstadt, Kiel, Wiesbaden, Nürnberg und Dresden, ist der 37-Jährige zurück bei seinem Heimatverein. Ein Comeback in der Bezirksliga wird es aber nicht geben. „Mein Einsatz heute wird einmalig bleiben“, sagte Schäffler. Nach so vielen Jahren im Profifußball sei sein Körper nicht mehr in der Lage, regelmäßig zu spielen. „Mein Körper ist kaputt.“

80 Jahre Fußball in Moorenweis – das feierte der TSV mit einem besonderen Spiel. Am Sonntag kamen 2500 Zuschauer an den Sportplatz an der Jahnstraße, mehr waren nicht zugelassen. Sie sahen das Freundschaftsspiel der Moorenweiser gegen den TSV 1860 München. Der Favorit aus der Landeshauptstadt, der in der kommenden Saison in der Regionalliga antritt, gewann am Ende deutlich mit 7:1. Den größten Jubel des Tages gab es aber für Benedikt Dumhard, der den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 erzielte.

Seinen Moorenweisern traut Schäffler in der neuen Liga dennoch einiges zu. „Ich bin überzeugt, sie werden eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen. Sie haben sich ja gut verstärkt“, sagte er. Zum Zuschauen und Anfeuern werde er sicher hin und wieder vorbeikommen.

Sportlich zeigte die Mannschaft von Löwen-Trainer Alper Kayabunar vor allem in der ersten Halbzeit ihre Qualität. Nach einer frühen 3:0-Führung ließ der Favorit allerdings nach. Das bemängelte auch Kayabunar. In der zweiten Halbzeit fehlte den Münchnern dann zeitweise die Frische. Moorenweis verteidigte engagiert und ließ, auch dank einer starken Leistung von Torhüter Luka Marcetic, nur noch zwei weitere Gegentreffer zu.

„Unser Niveau ist durch die Neuzugänge zweifellos gestiegen“, sagte TSV-Cheftrainer Baumert nach dem Spiel. Nach zwei Wochen intensiver Vorbereitung sei das bereits zu erkennen. Eine weitere Bewertung der neu formierten Mannschaft wollte er aus dem Freundschaftsspiel aber nicht ableiten. Immerhin saßen 14 Spieler auf der Bank, und jeder wollte einmal gegen die Löwen auf dem Platz stehen. Baumert erfüllte seinen Spielern diesen Wunsch. „Natürlich ist so ein Spiel kein Gradmesser“, sagte auch Co-Trainer Tobias Heinzinger. Die Vorfreude auf die neue Liga sei aber groß. Am 26. Juli bestreitet Moorenweis seine Bezirksliga-Premiere beim FC Kosova München.

TSV-Vorstand Hubert Leib dankte in einer kurzen Ansprache den Löwen für ihr Kommen und den vielen Helfern im Verein für die Organisation. Eine Woche lang hatten zahlreiche Mitglieder mitangepackt, um das Jubiläumsspiel vorzubereiten. (Dieter Metzler)