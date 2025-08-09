TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück heute LIVE: Löwen heiß auf ersten Heimsieg

Zum ersten Heimspiel von 1860 München reist der VfL Osnabrück an die Isar. Wir berichten live aus dem Stadion an der Grünwalder Straße.

München – Es ist angerichtet: Der TSV 1860 München empfängt am heutigen 2. Spieltag der 3. Liga im Stadion an der Grünwalder Straße den VfL Osnabrück. Das Stadion ist wie immer ausverkauft und die Euphorie in Giesing riesig, nicht zuletzt durch die Rückkehr der beiden Altstars Kevin Volland und Florian Niederlechner.

Patrick Glöckner

Am 1. Spieltag blitzte Niederlechners Klasse beim Auftaktspiel in Essen direkt auf. Der 34-Jährige traf sehenswert an der Hafenstraße zum 1:1-Endstand. Seinen Treffer widmete der Torjäger der befreundeten Familie Ulreich, deren Sohn Len nach schwerer Krankheit in der vergangenen Woche verstorben ist.

Heute wollen die Löwen die ersten drei Punkte der neuen Saison einfahren. „Wenn du oben mitspielen willst, solltest du deine Heimspiele gewinnen – klar“, gab Trainer Patrick Glöckner vor der Partie die Marschrichtung vor und freut sich auf die eigenen Fans. „Wir gehen total positiv ins erste Spiel rein und freuen uns auf die Kulisse.“

VfL Osnabrück holte gegen 1860 München in der vergangenen Saison vier Punkte

Auch sein Gegenüber ist heiß auf das Duell. „Das wird eine coole Atmosphäre werden, ähnlich wie bei uns am ersten Spieltag“, sagt Trainer Timo Schultz. Auf seine Mannschaft käme „ein Brocken“ zu. Dennoch träumt er vom Sieg und ist zuversichtlich, „dass wir sie ärgern können“.

In der vergangenen Saison war Osnabrück für die Blauen nicht zu schlagen. In München trennten sich die beiden 2:2-Unentschieden, Ende November feierte der VfL an der Bremer Brücke einen 1:0-Heimsieg. Gelingt 1860 München heute der erste Heimsieg der neuen Spielzeit oder bleiben die Lila-Weißen zum dritten Mal in Folge gegen die Löwen ungeschlagen? Anpfiff ist um 14 Uhr. Wir berichten live aus dem Stadion an der Grünwalder Straße.