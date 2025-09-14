TSV 1860 München gegen TSV Havelse LIVE: Löwen starten gegen Aufsteiger in die Englische Woche

Ungeschlagen gegen sieglos: Der TSV 1860 steht am heutigen Sonntagabend vor einem Pflichtsieg gegen Aufsteiger TSV Havelse. Wir berichten im Live-Ticker.

Trainer Patrick Glöckner sieht trotz der unterschiedlichen Ausgangslage keinen Anlass, den Aufsteiger zu unterschätzen. „Havelse hat nichts zu verlieren“, warnte der Löwen-Coach vor dem Duell. Der 48-Jährige verspricht dabei bewusst keinen spektakulären Fußball: „Offensiven Knaller-Fußball wird es nicht geben. Es geht nicht darum, kurzen Prozess zu machen und nach zehn Minuten mit 3:0 zu führen. Es spielt keine Rolle, ob das Tor in der 88. oder 90. Minute fällt“.

München – Sonntagabend, Flutlicht, Aufstiegsfavorit gegen Schlusslicht – im Spiel des TSV 1860 München gegen TSV Havelse sind die Vorzeichen klar: Die Löwen wollen ihre Ambitionen im Aufstiegskampf der 3. Liga untermauern, während der noch sieglose Aufsteiger aus Niedersachsen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigt.

Drei Spiele in sechs Tagen: Kaderbreite des TSV 1860 könnte ein großer Trumpf werden

Mit Tim Danhof (Oberschenkelprobleme), Kilian Jakob (Muskelbündelriss), Max Reinthaler (Muskelverletzung) und Morris Schröter (Hüft-Operation) fehlen gleich vier potenzielle Stammkräfte. „Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Veränderung in der Startformation geben“, kündigte Glöckner an. Zumal das Spiel gegen Havelse der Auftakt in die Englische Woche ist, mit drei Spielen in sechs Tagen (Havelse, Rostock, Hoffenheim II). Gleichzeitig betonte Glöckner: „Ich bin immer ein Freund von Automatismen und von Eingespieltheit, und solange es die ersten Elf gut machen, bleiben sie auf dem Feld“. Für Danhof könnte Last-Minute-Neuzugang Marvin Rittmüller sein Startelf-Debüt geben.

Auf der Gegenseite führt Samir Ferchichi den TSV Havelse in dessen erste Drittliga-Saison. Der 40-jährige Trainer, der seit September 2022 in Havelse tätig ist, beschreibt seine Aufgabe als „Herzensangelegenheit“: „Von der U16 an habe ich alle Mannschaften in Havelse trainiert – jetzt habe ich die Chance, den Verein zurück in den Profifußball zu führen. Für mich ist es mehr als nur ein Job“.

Besonderer Gast in Giesing: Darum ist der TSV Havelse kein normaler Aufsteiger

Dass der Klub kein normaler Aufsteiger ist, zeigt auch ein Blick in die Führungsetage. Denn dort spinnt Florian Riedel als Geschäftsführer und Vorstand die Fäden. Und ganz nebenbei hat der 35-Jährige noch eine weitere wichtige Rolle im Verein inne: als Rechtsverteidiger. Eine kuriose Konstellation, die im Profifußball ihresgleichen sucht.

Die Niedersachen, zuletzt 0:2 gegen Osnabrück verloren, haben sich kurz vor dem Auftritt in Giesing mit einem altbekannten Gesicht verstärkt. Ex-Löwe Semi Belkahia, vergangene Saison bei Arminia Bielefeld unter Vertrag, könnte ausgerechnet im Stadion an der Grünwalder Straße sein Debüt für Havelse geben.

Die Löwen zogen am vergangenen Wochenende verdient in das Viertelfinale des Toto-Pokals ein. Pokalschreck FV Illertissen stellte den Weiß-Blauen keine allzu große Hürde dar. In der Liga wollen die Löwen weiter ungeschlagen bleiben. Kleiner Ansporn: Bei einem Sieg winkt den Sechzgern Platz zwei der 3. Liga. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Stadion an der Grünwalder Straße. (mg)