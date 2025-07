TSV 1860 München gegen SV Ried heute LIVE: Schröter-Comeback nach 157 Tagen

Putzleinsdorf – Aus dem Trainingslager in Ulrichsberg geht es für den TSV 1860 München heute zum ersten Test etwa eine halbe Stunde südlich: In Putzleinsdorf trifft die Mannschaft von Patrick Glöckner auf den SV Ried. Mit an Bord: Die zahlreichen Löwen-Neuzugänge wie Kevin Volland, Florian Niederlechner und Sigurd Haugen, der gegen Ried nach der Spielabsage am Vormittag sein 1860-Debüt feiern dürfte.

Wetter macht 1860 München im Trainingslager zu schaffen – Testspiel gegen Ried findet statt