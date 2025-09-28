TSV 1860 München entlässt Trainer Patrick Glöckner und Sportchef Dr. Christian Werner

Nach drei Niederlagen in Folge in der 3. Liga ist Schluss. Der TSV 1860 München hat sich von Trainer Patrick Glöckner getrennt. Auch der Sportchef muss gehen.

München – Paukenschlag an der Grünwalder Straße 114 in München. Trainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Sport Dr. Christian Werner wurden am Sonntag freigestellt. Nach drei Niederlagen in Folge hat 1860 München die Reißleine gezogen. Auf das 1:2 bei Hansa Rostock folgte zum Wiesn-Start das 1:5-Debakel gegen Hansa Rostock und die unglückliche Pleite gegen Erzgebirge Aue (0:2).

1860 München entlässt Trainer Patrick Glöckner kurz vor dem Wiesnbesuch am Dienstag

Die Stimmung in Giesing kippte beim Debakel gegen die U23 aus dem Kraichgau. Nach einem noch schwächeren Auftritt als an der Ostsee wurden die Spieler mit einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert in die Kabine geschickt. Nach vier Wechseln zeigten sich die Löwen zunächst etwas verbessert, kamen dann aber am Ende mit 1:5 unter die Räder. Viele Fans hatten das Stadion vor Anpfiff verlassen. Kevin Volland und seine Kollegen fanden klare Worte, doch auch gegen Aue überzeugten die Löwen nur in Ansätzen.

Der langjährige Leiter des Löwen-Nachwuchsleistungszentrum Manfred Paula übernimmt als Interims-Sportdirektor auch die Geschäftsführungs. Zudem trifft der 60-Jährige die Entscheidung, wer gegen den FC Viktoria Köln am kommenden Mittwoch an der Seitenline steht. „Er verfügt sowohl über umfassende sportliche Kompetenz als auch über die notwendige kaufmännische Expertise und ist in der Lage, die KGaA in dieser wichtigen Phase übergangsweise verantwortungsvoll zu führen“, heißt es in der Pressemitteilung des TSV 1860 München.

Glöckner zeigte sich nach der Aue-Niederlage kämpferisch, die Verantwortlichen zogen dennoch die Konsequenzen. Der 48-Jährige war seit dem 21. Januar 2025 im Amt und durfte als Nachfolger von Argirios Giannikis 250 Tage in Giesing wirken. Er betreute die Löwen in 28 Spielen und holte 1,71 Punkte im Schnitt. „Die Gesellschafter danken Dr. Christian Werner und Patrick Glöckner ausdrücklich für ihre Arbeit und ihr Engagement für den TSV 1860 München und wünschen Ihnen für ihre berufliche wie private Zukunft alles Gute“, lässt der Verein auf der Homepage verkünden.