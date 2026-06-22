TSV 1860 München: Die KGaA steht vor der Insolvenz

1860-Präsident Gernot Mang spricht auf der Mitgliederversammlung am Sonntag, den 21. Juni. – Foto: Imago Images

Wie geht`s weiter beim TSV 1860 München? Diese Frage stellen sich nicht nur die Fußballfans in der Landeshauptstadt. Am gestrigen Sonntag lud der schwer angeschlagene Deutsche Meister von 1966 in die Veranstaltungshalle "Zenith" in München-Freimann zur Mitgliederversammlung.

Mit Spannung erwartet wurde dabei die Rede von Präsident Gernot Mang. Zwangssabstieg in die Regionalliga, Kündigung des Kooperationsvertrags mit Investor Hasan Ismaik - es geht um grundlegende Dinge bei den Löwen nach dem Sturz in den Amateurfußball. Der Verein habe Ismaik ein Angebot im mittleren siebenstelligen Bereich gemacht, um dessen Anteile zu übernehmen. Eine Annäherung sei aber nicht erfolgt. Im Gegenteil: Ismaik habe nicht darauf reagiert, so Mang, der deshalb zu folgendem Ergebnis kommt: "Ich habe das Gefühl, dass Ismaik seine Anteile lieber jemand anderem verkaufen will als dem e.V. Eine schnelle und gütliche Einigung ist damit in weite Ferne gerückt. Die Zeit drängt - nach Stand der Dinge wird die KGaA kommende Woche Insolvenz anmelden müssen." Was das dann für den Spielbetrieb der ersten Mannschaft bedeutet, die unter anderem bisher in der KGaA organisiert war, bleibt weiter offen. Diesbezüglich wurde ein Antrag auf Gründung einer Spielbetriebs-GmbH unter der Federführung des e.V. mit überwältigender Mehrheit durchgewunken.

Es soll nicht weniger als eine Zeitenwende werden beim TSV 1860! "Wir bauen alles neu auf – und verabschieden uns vom Investorenmodell der vergangenen 15 Jahre", rief Mang den Mitgliedern zu. Der gebürtige Österreicher blickt trotz der angespannten Lage sehr optimistisch in die Zukunft: "Was jetzt vor uns liegt, ist die größte Chance für den TSV 1860 seit vielen Jahren. Der Verein lebt – stärker denn je. Der Löwe befreit sich von seinen Fesseln und zeigt Zähne."