TSV 1860 München dank Last-Minute-Tor gegen VfB Stuttgart II weiter ungeschlagen

Vorbericht: München – Der Start der Löwen in die neue Saison ist erstmal geglückt. Sieben Punkte nach drei Spielen und die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten stehen erstmal hinter dem TSV 1860 München in der Tabelle. Davor: Mit dem MSV Duisburg und der Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim zwei Aufsteiger, die zum Start in die 3. Liga überraschen. Mit einem Sieg könnten die Löwen die Konkurrenz hinter sich lassen und früh die Tabellenführung übernehmen. Im Grünwalder Stadion gastiert der VfB Stuttgart II, vor dem 1860-Trainer Patrick Glöckner im Vorfeld ausdrücklich warnte .

„Das wird eine Wundertüte, eines der schwersten Spiele der Saison“, so Glöckner, der bei seinem Löwen-Trainerdebüt auf die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart traf. Damals mühten sich der TSV 1860 München zu einem Heimremis (1:1). Während des Spiels pfiffen die 1860-Fans, weil die Stuttgart-Bubis die Löwen phasenweise dominierten. Inzwischen sind die Vorzeichen andere. Sechzig geht als klarer Favorit in die Partie.

Dafür sorgt neben den Top-Stars Kevin Volland und Florian Niederlechner vor allem die Kaderbreite. Weil Manuel Pfeifer ausfällt, kommt Eigengewächs Kilian Jakob zum Startelfdebüt in dieser Saison.

3. Liga im Live-Ticker: TSV 1860 München empfängt VfB Stuttgart II im Grünwalder Stadion

Trotz Ausfalls, kein Qualitätsverlust, wie Pfeifer im Interview vor der Stuttgart-Partie sagte: „Ich habe mit Kilian einen richtig guten Spieler auf meiner Seite. Jedes Training konkurrieren wir miteinander. Ich muss immer Gas geben, weil Kilian auf demselben Niveau spielt wie ich.“ Neben Jakob werden weitere Änderungen in der Aufstellung erwartet. Patrick Hobsch, David Philipp oder Max Christiansen? Die bisherigen Ersatzspieler scharren mit den Hufen. Anstoß im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.