TSV 1860 München bezieht Stellung zu Lehmann-Gerüchten

München – Beim TSV 1860 läuft es seit Jahren gleich: Bestimmte Themen werden immer wieder an die Oberfläche gespült, einige Tage lang diskutiert und verschwinden (in der Regel) wieder in der Versenkung. Neuestes Beispiel: Die Abendzeitung berichtet über das Interesse von Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann, die Anteile von Hasan Ismaik abzukaufen – für eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro.

Eine Meldung, die den meisten Löwenfans nicht mehr als ein müdes Lächeln entlocken dürfte. Denn schließlich ist es bei Weitem nicht das erste Mal, dass Gerüchte verbreitet werden, der 55-Jährige, der in den letzten Jahren mit einigen Skandalen im privaten Umfeld aufgefallen war, würde bei 1860 einsteigen wollen. Erstmals ploppten diese 2016 auf, letztmals erst heuer im Frühjahr. Geworden ist nie etwas daraus.

Und dieses Mal? Löwen-Präsident Gernot Mang betont gegenüber der tz: „Da ist nichts dran, deswegen gibt es dazu nichts zu sagen.“ Es wird berichtet, dass Lehmann auch klare Vorstellungen für die Stadion-Zukunft der Sechzger hat. Ein Neubau in Riem soll es werden, mit einer Kapazität zwischen 40 000 und 50 000 Zuschauern. Passt nicht zu dem, was Mang der tz zum aktuellen Stand in der Stadionfrage sagen kann: „Ich befinde mich in konstruktiven Gesprächen mit der Stadt und freue mich darauf, bald auch Oberbürgermeister Dieter Reiter zu treffen. Es geht uns um den Standort Giesing, Riem war bislang zu keinem Zeitpunkt Teil des Gesprächs.“