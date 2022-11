TSV 1860: Morgalla fällt für Freiburg-Spiel aus – Supertalent „hat starke Schmerzen“ Leichte Entwarnung

München – Es war ein gebrauchter Sonntag für den TSV 1860 München gegen den Mitaufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken. Die Köllner-Elf kassierte ihre zweite 0:1-Niederlage in Folge und beklagte zudem die Verletzung von Shootingstar Leandro Morgalla.

Der 18-Jährige hatte sich nach einem rüden Einsteigen an der Außenlinie verletzt und musste aufgrund starker Schmerzen ausgewechselt werden. Nach dem Spiel humpelte der Innenverteidiger auf Krücken gestützt nochmal auf den Platz, um sich bei der Westkurve für die Unterstützung zu bedanken. Bei diesem Anblick mussten alle Löwen-Fans das Schlimmste befürchten.

TSV 1860: Köllner geht von einer Prellung bei Morgalla aus

In der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstag gegen den SC Freiburg II konnte Coach Michael Köllner allerdings leichte Entwarnung geben. Zwar habe das Supertalent „starke Schmerzen am Schien- und Wadenbein“, um eine schwerwiegende Verletzung soll es sich aber nicht handeln.