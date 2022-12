TSV 1860: Köllner wünscht sich neue Spieler – aber wer zahlt? 1860-Coach will Mittelfeld verstärken

Am Freitag und bei den Tests in Hoffenheim (Samstag, 15 Uhr) und gegen Bayreuth (Dienstag, 13.30 Uhr) dürfte es erste Fingerzeige geben, wer die Spieler sind, auf die Michael Köllner ab sofort verstärkt setzt. Als gesichert gilt, dass der Trainer auf eine Achse der Verlässlichen baut: Hiller, Verlaat, Morgalla, Rieder, Deichmann, Vrenezi, Lex und Bär dürften ihre Stammplätze sicher haben. Eng wird es für einige Hinterbänkler im Kader, die aus verschiedenen Gründen keine Perspektive mehr haben. Quirin Moll und Marius Willsch (beide 31) waren schon in den ersten 17 Spielen kaum noch gefragt, und auch Lorenz Knöferl, 19, ist über den Status des hoffnungsvollen Talents hinaus – der Last-Minute-Treffer gegen Wiesbaden, sein bislang einziges Glanzlicht im Löwen-Trikot, jährt sich am Sonntag zum zweiten Mal.

München – Minus zwei Grad und leichten Schneefall meldet der Online-Wetterdienst für Freitag, 14 Uhr. Das erste von drei 1860-Testspielen in diesem Dezember fällt mitten in einen kleinen Wintereinbruch, doch nach Lage der Dinge soll es stattfinden.

TSV 1860: Nur Verstärkungen für die Spitze

Ungeklärt ist bislang allerdings die Frage der Finanzierung. Erfreulich: Bei einem Notartermin am Donnerstag wurden weitere Ismaik-Darlehen in siebenstelliger Höhe in Genussscheine umgewandelt (1 Million Euro sofort, weitere 3,2 Mio. für März zugesagt) – der Profispielbetrieb ist damit also bis zum Ende der Saison 2023/24 gesichert, ob weiter in der aktuellen Liga oder eine weiter oben. Weniger erfreulich: Geld für neue Spieler ist Stand Mitte Dezember nicht vorhanden, es sei denn, der Investor macht Köllner ein Geburtstagsgeschenk (zwei Tage vor Silvester wird der Coach 53 Jahre alt), neue oder alte Sponsoren springen ein – oder einer der beiden Geschäftsführer gewinnt bei der Weihnachtslotterie.

Unsere Zeitung weiß: An Sportchef Günther Gorenzel würden Wintertransfers nicht scheitern. Gespräche mit potenziellen Zugängen sind weit vorangeschritten, nur das „Go“ aus dem Finanzressort von Marc-Nicolai Pfeifer fehlt – wenn es denn kommt. Für Verstärkungen, wie sie dem Trainer vorschweben, müssten zusätzliche 170 000 bis 200 000 Euro lockergemacht werden, pro Planstelle. Viel Geld für eine überschuldete KGaA, die sich seit Jahren von einer finanziellen Rettungsleine zur nächsten hangelt.

Der Verein prüfe aktuell, „was sportlich und wirtschaftlich machbar ist“, sagte Köllner gegenüber heimatsport.de. Es klingt, als wäre er im Notfall auch mit einem Winterzugang zufrieden – wenn er denn eine echte Verstärkung ist: „Klar ist, dass es ein Spieler für die Spitze und nicht für die Breite sein muss.“ (ulk)