TSV 1860 kassiert sechsstellige Ablöse: Lukas Reich wechselt in die 2. Bundesliga

„Ich war seit 2016 beim TSV 1860 München, habe hier eine großartige Ausbildung genossen, sowohl fußballerisch als auch menschlich und meine ersten Schritte im Profifußball gemacht“, wird Lukas Reich in der Vereinsmeldung zitiert. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, werde aber immer den Löwen im Herzen behalten. Danke an alle, die mich immer unterstützt und mir ihr Vertrauen geschenkt haben.“

Was Lukas Reich angeht, hat der Verein die offizielle Bestätigung auf seiner Website bekanntgegeben. Demnach sind beide Vereine über einen Wechsel nebst Ablösesumme einig geworden. Die Löwen lassen sich den Verlust des Rechtsverteidigers mit 500 000 Euro versüßen. Geld, das der Drittliga-Dino dringend benötigt, denn der Kader für das geplante Aufstiegsjahr ist noch lange nicht fertig gebaut.

Philipp Schulze ist bei den löwen kein Kandidat mehr – Felix Hirschnagl hinterlässt eine große Lücke

Gesucht wird weiterhin ein Torwart – Philipp Schulze (22), zuletzt vom VfL Wolfsburg an den SC Verl ausgeliehen, ist nach eingehender Prüfung kein Kandidat mehr. Auch auf den Außenbahnen und im zentralen Mittelfeld wollen sich die Löwen noch verstärken, zudem die nächste Generation an NLZ-Talenten langfristig binden. Der Weggang des bodenständigen Reich ist bitter aus Sicht der Fans, wirtschaftlich aber alternativlos gewesen.

Eine Lücke im Hinblick auf den Löwen-Nachwuchs wird auch Felix Hirschnagl hinterlassen. In der zurückliegenden Saison hatte das Trainertalent die U 21 zur Vizemeisterschaft in der Bayernliga geführt. Abwehr-Routinier Alexander Benede (36) schwärmte in unserem Interview: „Sein Fußballverstand ist abartig.“ Wer ihm bei der U 21 nachfolgt, ist noch nicht entschieden.