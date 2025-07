TSV 1860 kassiert gegen Sloven Liberec die erste Pleite und sorgt sich um Niederlechner

Der TSV 1860 München hat sein erstes Spiel in der Vorbereitung gegen Sloven Liberec verloren. Der Ticker zum Spiel in Ulrichsberg zum Nachlesen.

Heute Morgen ab 11 Uhr haben die Blauen den bislang knappsten Erfolg gefeiert und „nur“ mit 1:0 gegen SKU Amstetten gewonnen. David Philipp erzielte nach Vorarbeit von Neuzugang Justin Steinkötter den Siegtreffer. Am Dienstag gewann Sechzig überraschend hoch gegen den SV Ried. Patrick Hobsch steuerte drei Treffer zum 5:0-Endstand bei.

Ulrichsberg – Machen die Löwen heute Abend das halbe Dutzend voll? Bisher hat der TSV 1860 München in den Testspielen zur am 1. August beginnenden Drittliga-Saison noch eine makellose Bilanz. Alle fünf Partien hat die Mannschaft von Patrick Glöckner gewonnen. Und ist sogar noch ohne Gegentreffer.

Niederlechner und Volland mit Pause am morgen – Rückkehr im zweiten Spiel gegen Slovan Liberec?

Bevor die Mannschaft am Sonntag ins Trainingslager nach Ulrichsberg gefahren ist, gab es zum Auftakt am 28. Juni ein 10:0 gegen den TSV Grafenau. Einen Tag später hieß es gegen den TSV Weyarn sogar 15:0. Bei Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg setze sich die Glöckner-Elf mit 5:0 durch.

Bei der Partie heute früh bekamen die beiden Altstars Kevin Volland und Florian Niederlechner eine Pause verordnet. Im Abendspiel gegen den tschechischen Erstligisten könnte das Duo wieder an Bord sein. Baut der TSV 1860 seine Siegesserie auch gegen Slovan Liberec aus? Anpfiff in der DREIHANS Arena in Ulrichsberg ist um 17 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)