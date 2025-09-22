Leonhard Thiel gelang in der 88. Minute der Siegtreffer. – Foto: Roland Wagner/FuPa

TSV 1860 II verliert Spiel und Kapitän – Deisenhofen gelingt Derbysieg in letzter Sekunde Bayernliga Süd im Überblick

Florian Schmid erlöst den FC Deisenhofen spät, während der TSV 1860 II erstmals verliert. Landsberg und Pipinsried bleiben im Kampf um die Spitzenplätze.

Für die Fans des TSV 1860 II gibt es eine schlechte, aber auch eine gute Nachricht: Die U21 der Löwen verlor erstmals in dieser Saison eine Partie, bleibt aber weiter souverän an der Tabellenspitze. Beim 1:2 in Erlbach verkaufte sich der Nachwuchs des TSV 1860 recht ordentlich gegen einen Kontrahenten, der sehr heimstark ist und zweimal hintereinander nur knapp am Aufstieg in die Regionalliga scheiterte. Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr SV Erlbach SV Erlbach TSV 1860 München TSV 1860 II 2 1

Die 800 Zuschauer im Landkreis Altötting sahen ein 1:0 der Gastgeber kurz vor der Pause durch Alexander Fischer. Die Löwen antworteten mit dem Ausgleich durch Finn Fuchs nach 67 Minuten. Dramatisch die Schlussphase: Da reklamierten die Gäste heftig, weil Noah Klose im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Felix Scharf hatte aber kein Foul gesehen und fast im Gegenzug verwandelte Leonhard Thiel den Matchball für die Erlbacher. Da die „Zweite“ der Löwen nur aufsteigen kann, wenn den Profis der Sprung in die zweite Liga gelingt, ist für Spannung um Rang zwei gesorgt.

Erster Dämpfer für Alper Kayabunar: Der TSV 1860 II kassierte gegen Erlbach seine erste Saisonniederlage. – Foto: Ulrich Wagner/Ulrich Wagner

Auf jeden Fall war 1860-Trainer Alper Kayabunar nach der ersten Niederlage doch etwas bedient: „Das tut extrem weh, es war das erwartet schwere Spiel, aber kämpferisch hat es meine Mannschaft sehr gut gemacht“. Zum rabenschwarzen Tag gesellte sich eine schwere Verletzung hinzu. Kapitän Xaver Kiefersauer verletzte sich in einem Zweikampf vor der Pause. „Das tut weh, weil ‚Kiwi‘ eine überragende Saison spielt. Sein Fehlen hat sich auf dem Platz sofort bemerkbar gemacht. Wir hoffen natürlich, dass es nichts Schlimmeres ist.“ Nach dem Trainerwechsel gehört der TSV Landsberg weiter zu den Aufstiegskandidaten. Gegen das Schlusslicht aus Hauzenberg gerieten die Lechstädter allerdings zweimal in Rückstand, feierten aber einen souveränen 4:2-Heimsieg. Die Treffer der Gastgeber erzielten Daniele Sgodzaj (28.), Maximilian Berwein (58.), Moritz Ruprecht (71.) und Luca Dollinger (90.).

Auch der Ex-Regionalligist FC Pipinsried macht sich Hoffnungen im Aufstiegsrennen nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den FC Sportfreunde Schwaig. Beide Treffer erzielte Florian Gebert (50. und 83.) und die Pipinsrieder können mit einem Nachholspiel in der Hinterhand noch bis auf Platz zwei klettern.

Besonders im Blickpunkt stand das Duell der Münchner Landkreis-Nachbarn FC Deisenhofen und SV Heimstetten. Über 90 Minuten entwickelte sich ein Abnützungskampf zwischen leicht überlegenen Gastgebern und den ersatzgeschwächten Heimstettenern. Doch Deisenhofen konnte noch ein Ass aus dem Ärmel schütteln: In der Nachspielzeit verwandelte Rückkehrer Florian Schmid, der sogar in der dritten Liga für die SpVgg Unterhaching am Ball war, den Matchball zum 1:0-Endstand.

Der TuS Geretsried war zuletzt bedingt durch viel Verletzungspech aus der Spur geraten. Doch jetzt gelang dem Liga-Neuling mit dem 2:1-Auswärtssieg bei Türkspor Augsburg die Trendwende. Die Treffer für Geretsried erzielten Sebastian Schrill (30.) und Veron Fejzullahi (73.).

Bei Türkgücü München werden die Sorgen über einen weiteren drohenden Abstieg immer größer: Vor nur noch 65 zahlenden Zuschauern verlor der frühere Drittligist das Heimspiel gegen den FC Gundelfingen mit 1:3.