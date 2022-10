TSV 1860: Gorenzel will mit Köllner verlängern – und nimmt Spieler in die Pflicht „Seit mehreren Monaten im Austausch“

Der Vertrag des Oberpfälzer läuft zum Saisonende aus. In der Vergangenheit gab es immer wieder Interesse aus der österreichischen Bundesliga und der 2. Bundesliga am 52-Jährigen: „Wir werden auch mittelfristig eine Lösung mit Michael Köllner suchen. Michael macht eine hervorragende Arbeit und wir wollen langfristig mit ihm zusammen arbeiten. Ich bin seit mehreren Monaten mit unseren Gremien und der Vertrauensperson von Michael im Austausch und gibt es keine kritischen Stimmen in irgendeine Richtung“, so Gorenzel in der Halbzeitpause des 2:0-Sieges gegen den VfL Osnabrück gegenüber Magenta: „Wir haben volles Vertrauen in die Qualität der Spieler und in die von Michael Köllner. Der Trainer hat eine ganz klare Ansprache, gibt den Jungs einen ganz klaren Plan mit, hat eine Idee, wie wir den Gegner bespielen wollen und macht das auch vom Psychologischen sehr, sehr gut“, lobt der Geschäftsführer den Coach der Löwen.

Gorenzel lässt keine Kritik zu, nimmt jedoch Spieler in die Pflicht