TSV 1860 geht selbstbewusst ins Schlüsselspiel gegen BVB II: „Keiner verfällt in Panik“

Arigiros Giannikis bleibt ruhig. Mit seiner Mannschaft will der Löwen-Trainer am Samstag gegen Borussia Dortmund II den Klassenerhalt klar machen.

München – Es gibt sicher schönere Trainingswochen als die nach einer Derbyniederlage. So gesehen dürfte die Stimmungslage bei den Kickern des TSV 1860 München in diesen Tagen höchsten mittelmäßig sein. Zu tief sitzt noch der Stachel der desaströsen Vorstellung gegen die SpVgg Unterhaching (0:2) am vergangenen Sonntag.