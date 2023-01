TSV 1860 gegen Mannheim: Wird „Spion“ Pledl zum Trumpf für den Waldhof? Waldhof will Ex-Bundesligaspieler verpflichten

Doch der Waldhof wird es dem TSV 1860 nicht leicht machen. Die Mannheimer sind die heimstärkste Mannschaft der 3. Liga. Von 27 möglichen Punkten holten vor die Kurpfälzer heimischer Kulisse 24 Zähler. Am 31. Januar um 18.00 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland. Bis dahin wollen die Mannheimer noch personell für die zweite Saisonhälfte aufrüsten und haben ebenfalls noch Ambitionen, in die 2. Bundesliga aufzusteigen.

München – Der Härtestest für den TSV 1860 bei Waldhof Mannheim steht unmittelbar bevor. Am Samstag um 14.00 Uhr, geht für die Löwen um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Die Sechziger stehen drei Punkte von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt, auf Platz sechs der Drittligatabelle. Einen Dreier aus dem Carl-Benz-Stadion zu entführen, wäre also Gold wert.

Thomas Pledl: Wird der Ex-Löwen-Trainingsgast zum Trumpf für Mannheim?

Interessant an der Personalie ist, dass Pledl im Oktober und November bereits einige Wochen beim TSV 1860 mittrainierte. Die Löwen nahmen allerdings Abstand von einer Verpflichtung. Jedoch hatte Pledl damit längere Zeit Einblick in das Trainingsgeschehen bei 1860.

Die Kenntnis über taktische Kniffe von Löwen-Trainer Michael Köllner könnte den Mannheimern einen Vorteil im direkten Duell verschaffen. Da der Transfer aber noch nicht offiziell vermeldet ist, ist zumindest ein Einsatz Pledls sehr unwahrscheinlich.

Duo vor Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Verlaat und Boyamba spielten letzte Saison in Mannheim

Auf der anderen Seite stehen zwei Ex-Waldhöfer. Jesper Verlaat und Joseph Boyamba kehren am Samstag erstmals wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Bei der 0:3 Auswärtsniederlage der Löwen in abgelaufenen Spielzeit standen beide noch in der Startelf des Waldhofs. Boyamba traf sogar per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 aus Mannheimer Sicht.

Der Trainer hieß damals allerdings noch Patrick Glöckner. Im Gegensatz zu Pledl werden die beiden Sommerneuzugänge der Sechziger also wenig über die Spielphilosophie von Mannheim-Coach Christian Neidhart zu berichten haben. (Kilian Drexl)