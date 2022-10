TSV 1860 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Wer startet im Legendenderby? 50 Jahre Olympiastadion

Heute Nachmittag treten im Münchner Olympiastadion die Legenden-Teams des TSV 1860 und des FC Bayern an. Wir sind vor Ort und berichten im Live-Ticker.

Sturm: Ivica Olic, Claudio Pizarro, Giovane Elber, Paulo Sérgio, Marcel Witeczek

+++ Update von 11:45 Uhr: Paulo Sergio und Marco Kurz sind im Doppelpass bei Sport1 und freuen sich auf das Spiel. Der Brasilianer erinnert sich, dass es immer „ganz heiß“ war, wenn es zu seiner aktiven Zeit gegen die Löwen ging. Auch Marco Kurz schwelgt in Erinnerungen.

Legendenderby im Olympiastadion: 1860 trifft auf den FC Bayern

Erstmeldung: München - Endlich wieder ein Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern in München - wenn auch nur zwischen den jeweiligen Legenden des Klubs. Am heutigen Sonntag treten die beiden Rivalen zum 50-jährigen Jubiläum im Olympiastadion an. Die Einnahmen des Events werden für den guten Zweck gespendet.

Der FC Bayern ist mit Blick auf die beiden Kader Favorit. Im „AH“-Team der Roten tummeln sich einige Alt-Stars, die große Erfolge gefeiert haben. Klaus Augenthaler und Hansi Pflügler wurden 1990 unter Franz Beckenbauer Weltmeister. Mit Bernd Dreher, Sami Kuffour, Thomas Linke, Michael „Tanne“ Tarnat, Giovane Elber, Claudio Pizarro und Paulo Sergio sind gleich sieben Champions-League-Sieger von 2001 an Bord.

Legenden des FC Bayern gegen TSV 1860 im Live-Ticker: Werner Lorant coacht die Löwen

Aber auch die Löwen haben einen erlesenen Kader für das Duell gegen den Erzrivalen. Sascha Mölders, aktuell Spielertrainer bei Bayernligist TSV Landsberg, ist sogar noch aktiv. Kult-Trainer Werner „Beinhart“ Lorant wird seiner Mannschaft Beine machen. Abwehrkante und Sky-Reporter Torben Hoffmann hat deshalb im Vorfeld Waldläufe gemacht. Mit Benny Lauth, Horst Heldt, Dauerläufer Harald Cerny oder Miki Stevic werden weitere Ex-Profis unter dem strengen Auge des 73-Jährigen alles in die Waagschale werden, um den Fans einen Sieg zu schenken.

Das letzte offizielle Pflichtspiel der beiden 1. Mannschaften gab es im Februar 2008. Damals setzte sich der Rekord-Pokalsieger in Rot im Viertelfinale des DFB-Pokals knapp mit 1:0 nach Verlängerung gegen die Blauen durch. Aus den damaligen Startformationen werden Daniel Bierofka, Torben Hoffmann und Daniel van Buyten auflaufen. Heute sind sicher einige Tore mehr zu erwarten. Anpfiff der Partie im Olympiastadion ist um 14:30 Uhr. Wir sind im vor Ort und berichten im Live-Ticker. (jb)