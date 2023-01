TSV 1860 fliegt in „Eintracht-Frankfurt“-Flugzeug ins Trainingslager Was war da los?

Ein Flugzeug mit dem Logo von Eintracht Frankfurt startete am Flughafen München. Doch im Flieger sitzen gar nicht die Kicker aus der Mainmetropole - sondern die des TSV 1860.

München - Wo Eintracht Frankfurt draufsteht, ist auch Eintracht Frankfurt drin - sollte man meinen. Doch als die Sunexpress-Maschine Boing 737 am Dienstag, 03. Januar, mittags am Flughafen in München gestartet ist, transportierte sie mitnichten den aktuellen Europaleague-Champion ins Trainingslager. Das berichtet das Online-Magazin dieblaue24.de.

Stattdessen flogen in der Maschine mit Eintracht-Aufdruck die Drittliga-Kicker des TSV 1860 München ins Wintertrainingslager im türkischen Belek. Wie konnte das passieren?

Fluglinie Sunexpress ist schon lange Sponsor bei Eintracht Frankfurt

Die Fluglinie Sunexpress ist schon seit einigen Jahren Sponsor und Partner von Eintracht Frankfurt, wie fnp.de berichtet. Mit ihren Flugzeugen kam die Mannschaft zum Beispiel nach dem DFB-Pokalsieg 2018 gegen Bayern München als strahlender Sieger nach Frankfurt zurück. Und auch in der überaus erfolgreichen Europa-League-Saison 2021/22 waren die Frankfurter Kicker mit Sunexpress unterwegs.

Im Zuge der Partnerschaft beklebte die Fluglinie eines ihrer Flugzeuge mit einem großen Eintracht-Schriftzug und dem Logo des Bundesliga-Vereins. Doch weil natürlich kein Flugzeug ausschließlich eine einzige Fußballmannschaft durch die Gegend kutschiert, ist die Eintracht-Maschine auch im ganz normalen Flugverkehr unterwegs.

1860 München unter falscher Flagge unterwegs ins Trainingslager nach Belek

So kam es, dass die Drittligisten aus München bei ihrem Flug nach Antalya plötzlich unter falscher Flagge unterwegs waren. Einen Umstand, den die Löwen sicher verkraften werden. Aktuell stehen sie auf Platz 6 der dritten Liga.