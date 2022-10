TSV 1860: Fabian Greilinger beschwichtigt – „Niemand muss sich Sorgen machen“ Außenverteidiger am Wochenende verletzt

München – Und ausgerechnet beim wichtigen Spiel in Osnabrück muss der kernige Niederbayer passen. Bauchmuskelzerrung. Der Außenverteidiger blieb in München und wird seine Leidenschaft am Samstag notgedrungen vor dem Fernseher ausleben.

Vorher sprachen wir mit ihm – über die Lage bei 1860, seine Entwicklung und ein neues Hobby.

Herr Greilinger, Sie sind im September geboren, ein Kind des Herbstes. Haben Sie eine Lieblings-Jahreszeit?

Am schönsten ist es immer im Sommer. Im September wird es immer schon kühler, die Tage kürzer. Da kann man nicht mehr so viel unternehmen wie im Sommer. Mit dem Herbst kann ich eher nicht so viel anfangen.

TSV 1860: Fehlendes Glück gegen Ingolstadt

Das geht anscheinend allen Löwen so, in den letzten vier Spielzeiten war immer der Herbst die schwächste Phase.

Das wusste ich gar nicht. Aber eine perfekte Saison gibt es ohnehin selten. Dass es öfter der Herbst war, das ist glaube ich Zufall. Aber wie praktisch, dass im November dann ja die WM ansteht.

Nach einem furiosen Saisonstart gab es zuletzt nur einen Sieg in fünf Pflichtspielen. Hat 1860 nachgelassen oder wissen die Gegner einfach besser, wie man gegen die Löwen erfolgreich sein kann?

Nachgelassen haben wir nicht. Beim 1:2 gegen Ingolstadt ist einfach viel gegen uns gelaufen, wir hatten in diesem Spiel echt kein Glück. Beim Pokal-Aus in Illertissen haben uns die äußeren Bedingungen einen Strich durch die Rechnung gemacht und gegen Dortmund II kann man auch mal unentschieden spielen. Insgesamt kann ich keinen einzelnen Grund ausmachen, warum es jetzt nicht mehr so gut läuft.

Ist das Saisonziel Aufstieg in Gefahr?

Die Saison ist noch so lang, wir sind Zweiter in der Tabelle. Aktuell muss sich noch niemand Sorgen zu machen. Bei einem Traditionsverein wird immer gerne und viel diskutiert. Wir als Spieler dürfen das nicht so sehr an uns herankommen lassen. Die drei Jahre bei den Profis haben mich wachsen lassen.

Fabian Greillinger: Lieber selbst kochen, als Essen gehen