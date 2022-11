TSV 1860: Erst Torte, dann Enttäuschung – Löwen feierten Köllner vor Freiburg-Schlappe „Sehr harmlose“ 60er rutschen auf den fünften Platz ab

Der TSV 1860 München steckt tief in der Krise. Köllners Jubiläumsspiel geriet in Freiburg zur großen Enttäuschung. Verlaat gelobt Besserung.

Freiburg – Es hätte alles so schön sein können. Noch am Mittag hatte die Mannschaft des TSV 1860 ihrem Trainer Michael Köllner (52) mit einer Torte zum dreijährigen Jubiläum als Löwen-Dompteur überrascht, am Mittwochabend sollte mit einem Sieg das Präsent auf dem Platz folgen. Doch nichts war es mit einem Dreier, stattdessen verloren die Löwen mit 0:2 an der Dreisam – und damit die dritte Partie in Folge. Ein neuer Negativ-Rekord unter Köllner als Geschenk.

Dabei hatte zumindest die Bilanz gegen den Gegner aus dem Breisgau gestimmt. Zwei Siege aus zwei Spielen beinhaltete diese; darunter der 6:0-Heimsieg gegen die „kleinen“ Freiburger aus dem Oktober letzten Jahres, dem die Löwen im April einen 2:1-Auswärtserfolg folgen ließen. Und doch: „Wir müssen uns hundertprozentig reinschmeißen“, hatte Löwen-Trainer Michael Köllner (52) vor der Partie in weiser Voraussicht angekündigt. Um bei der „Top-Mannschaft“ Freiburg etwas mitzunehmen brauche es vor allem „Leidenschaft und Einsatz“, so der Übungsleiter.

Leidenschaft, Einsatz und allem Anschein nach eine Menge frischer Beine. Im Vergleich zur zweiten 0:1-Niederlage in Folge am vergangenen Sonntag gegen Saarbrücken veränderte Köllner seine Mannschaft auf gleich sechs Positionen. Unter anderem rutschte für Leandro Morgalla (18), der sich gegen den FCS eine Prellung am Schienbein zugezogen hatte, Semi Belkahia (23) in die Innenverteidigung, eine Reihe weiter vorn setzte der Coach auf Erik Tallig (22) und Joseph Boyamba (26). Ganz vorne die größte Überraschung: Marcel Bär nahm vorerst auf der Bank Platz, stattdessen sollte Fynn Lakenmacher (19) auf Torejagd gehen.