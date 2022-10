TSV 1860: „Ein bisschen Spaß muss sein“ – Deichmann erklärt Barkeeper-Jubel mit Lakenmacher Löwen gewinnen Spitzenspiel

München – Spätestens jetzt spricht wohl keiner mehr von der Löwen-Krise! Der TSV 1860 München holt gegen den Aufstiegsaspiranten Wehen Wiesbaden einen verdienten Heimsieg (3:1) und kann sich damit von seinem ärgsten Verfolger absetzen. Die Sechziger bleiben mit dem Dreier weiter auf Kurs Aufstieg. Nur die SV Elversberg steht zwei Punkte vor den Löwen an der Tabellenspitze.

TSV 1860: Deichmann hat „unfassbar viel Spaß“ - und erklärt Barkeeper-Jubel

„Es hat unfassbar viel Spaß gemacht heute. Wir sind super ins Spiel gekommen und haben versucht, schon früh das Tor zu machen“, sagte ein gut gelaunter Yannick Deichmann im Anschluss an die Partie am MagentaSport-Mikrofon. Der 28-Jährige höchstpersönlich hatte die Giesinger in der 54. Minute mit der Fußspitze nach einer Flanke von Albion Vrenezi in Front gebracht.

„Ich laufe gerne tief und schaue, dass ich die Kette rausziehe“, erklärt Deichmann nach Ansicht der Bilder die Entstehung des Treffers. Dennoch steht bei ihm der Teamgedanke im Vordergrund: „Ich freue mich aber eher, dass wir gewonnen haben, anstatt dass ich getroffen habe.“