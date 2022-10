TSV 1860: Darum stockt Köllners Aufstiegs-Express – „Fokus auf unsere Aufgaben legen“ Nach Pleite gegen Ingolstadt

München – Am Tag nach dem 1:2 gegen Ingolstadt wurde Robert Reisinger Augenzeuge der nächsten Heimpleite. Doch mit dem 0:3 der Volleyball-Löwen gegen Abomeister Berlin konnte der 1860-Präsident besser leben als mit dem enttäuschenden Auftritt der Drittligafußballer. „Die Niederlage gestern war eingeplant“, sagte Reisinger über seinen Besuch in der Unterhachinger Volleyballhalle, „und zumindest im ersten und dritten Satz hat die Mannschaft gut dagegengehalten. Da gab es keine Schmerzen. Über den Samstag kann ich das so nicht sagen …“





Sehr viel mehr wollte der Oberlöwe gegenüber unserer Zeitung nicht sagen, denn „auf Durchhalteparolen habe ich keine Lust“. In der momentanen Situation seien „salbungsvolle Worte des Präsidenten“ wenig hilfreich. Nur so viel noch: „Wenn wir wieder alle den Fokus auf unsere Aufgaben legen, werden wir das gesteckte Ziel auch erreichen.“ Wie das große Ziel lautet, ist allgemein bekannt. Wir nennen drei Gründe, warum der Aufstiegsexpress der Giesinger Fußballer zuletzt ins Stocken geraten ist.





TSV 1860: Träge Köpfe nach der Länderspielpause





Ist den Löwen ihr guter Saisonstart zu Kopf gestiegen? Vor den Tücken des süßen Lebens in München hatte seinerzeit bereits Miki Stevic, 52, gewarnt, Spieler und Sportchef in besseren 1860-Zeiten. Und tatsächlich: Die Länderspielpause – ausgerechnet zur Wiesnzeit – hat etwas gemacht mit Michael Köllners Spitzenreiterlöwen. Schon in Dortmund (beim 1:1) fehlte der letzte Tick Galligkeit, ebenso in der ersten Halbzeit gegen Ingolstadt.











Erfolg macht träge, heißt es. Wahlweise überheblich. Dass Lockerheit in Sorglosigkeit umschlagen kann, zeichnete sich bereits in der Freitagspressekonferenz ab, bei der der Cheftrainer den neben ihm sitzenden Stefan Lex interviewte – und sich einer der Teilnehmer an eine „Comedy-Veranstaltung“ erinnert fühlte. Vergeblich warnte Sportchef Günther Gorenzel davor, den Fokus ganz auf die sportlichen Aufgaben zu legen – ähnliche Worte, wie sie nun der Präsident wählte.





TSV 1860: Irritierende Personalien in der Startelf