TSGV Waldstetten zu Gast beim Schlusslicht

In der Fußball-Landesliga hat der SV Böblingen am vergangenen Spieltag dafür gesorgt, dass die fünf Spiele andauernde Siegesserie des TSGV Waldstetten gerissen ist. Die Waldstetter unterlagen am Ende etwas unglücklich mit 1:2. An diesem Sonntag (15 Uhr) ist der TSGV beim Tabellenschlusslicht FV Sontheim/Brenz zu Gast und gewillt, eine neue Serie zu starten.
Der Aufsteiger hat einen klassischen Fehlstart hingelegt, hat in sieben Partien satte sieben Niederlagen kassiert und bereits ein Torverhältnis von 1:24. Ein einziger Treffer ist dem Aufsteiger also in Summe geglückt – und wenn es nach Waldstetten geht, dann soll kein weiterer dazu kommen.
Glücklich ist Trainer Patrick Krätschmer darüber, dass Tim Schraml nach seinem kurzfristigen Ausfall in der vergangenen Woche wieder mit dabei sein wird. Noch nicht ganz einsatzbereit, aber auf einem guten Weg, befindet sich Vizekapitän Julius Bäumel, der bereits einige Laufeinheiten hinter sich gebracht hat. Es ist anzunehmen, dass Krätschmer ihn am Wochenende noch einmal schonen wird.
Fraglich ist Melih Furkan Zenen, bei dem Krätschmer die Reaktion auf seinen Kurzeinsatz abwarten wollte. Die Offensivkraft laborierte zuletzt immer wieder an Adduktorenbeschwerden. Das 1:2 gegen Böblingen ist abgehakt, wie Krätschmer sagt: „Wir hatten vier bis fünf richtig gute Chancen, jedoch nur ein Tor gemacht. So ist das manchmal“, sagte Krätschmer noch einmal rückblickend. Dazu habe man zwei unnötige Gegentreffer kassiert. Genau diese beiden Dinge sollen nun am Sonntag nicht mehr passieren.
Wenngleich angesichts des Starts der Sontheimer auf dem Papier alles für den TSGV spricht, so wird man in dieser Partie nichts dem Zufall überlassen oder gar die Partie auf die leichte Schulter nehmen, sagt Krätschmer. „Man muss sich ja nur die vergangene Partie gegen Ehningen anschauen, als Sontheim 0:4 verloren hat. Da stand es bis zur 75. Minute 0:0, das war also ein hartes Stück Arbeit für Ehningen“, hat sich Krätschmer bereits ein genaues Bild vom Gegner gemacht.
Gemeinsam mit Eislingen und Waldhausen hat der TSG nach sieben Spieltagen 15 Zähler auf dem Konto und hat sich damit auf dem dritten Platz eingefunden. Bereits ein bisschen abgesetzt hat sich der TSV Köngen, der mit 19 Punkten auf dem ersten Platz thront, von dort also auch am kommenden Wochenende nicht vertrieben werden kann. Nach dem Duell in Sontheim gastiert besagter Primus im Stadion „Auf der Höhe“.