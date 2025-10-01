– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

TSGV Waldstetten zu Gast beim Schlusslicht Beim FV Sontheim/Brenz muss der TSGV in der Landesliga Farbe bekennen. Verlinkte Inhalte LL Württemberg St. 2 FV Sontheim Waldstetten

In der Fußball-Landesliga hat der SV Böblingen am vergangenen Spieltag dafür gesorgt, dass die fünf Spiele andauernde Siegesserie des TSGV Waldstetten gerissen ist. Die Waldstetter unterlagen am Ende etwas unglücklich mit 1:2. An diesem Sonntag (15 Uhr) ist der TSGV beim Tabellenschlusslicht FV Sontheim/Brenz zu Gast und gewillt, eine neue Serie zu starten.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FV Sontheim/Brenz FV Sontheim TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH Der Aufsteiger hat einen klassischen Fehlstart hingelegt, hat in sieben Partien satte sieben Niederlagen kassiert und bereits ein Torverhältnis von 1:24. Ein einziger Treffer ist dem Aufsteiger also in Summe geglückt – und wenn es nach Waldstetten geht, dann soll kein weiterer dazu kommen.

Glücklich ist Trainer Patrick Krätschmer darüber, dass Tim Schraml nach seinem kurzfristigen Ausfall in der vergangenen Woche wieder mit dabei sein wird. Noch nicht ganz einsatzbereit, aber auf einem guten Weg, befindet sich Vizekapitän Julius Bäumel, der bereits einige Laufeinheiten hinter sich gebracht hat. Es ist anzunehmen, dass Krätschmer ihn am Wochenende noch einmal schonen wird. Fraglich ist Melih Furkan Zenen, bei dem Krätschmer die Reaktion auf seinen Kurzeinsatz abwarten wollte. Die Offensivkraft laborierte zuletzt immer wieder an Adduktorenbeschwerden. Das 1:2 gegen Böblingen ist abgehakt, wie Krätschmer sagt: „Wir hatten vier bis fünf richtig gute Chancen, jedoch nur ein Tor gemacht. So ist das manchmal“, sagte Krätschmer noch einmal rückblickend. Dazu habe man zwei unnötige Gegentreffer kassiert. Genau diese beiden Dinge sollen nun am Sonntag nicht mehr passieren.