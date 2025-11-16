TSGV Waldstetten: "Zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht"

13 von möglichen 15 Punkten in den vergangenen fünf Wochen, die Waldstetter sind gut drauf. In Sindelfingen fuhr die Krätschmer-Elf den bereits zehnten Saisonsieg ein, in der vergangenen Saison waren es insgesamt deren zwölf. Allerdings sind noch viele weitere Mannschaften im oberen Drittel ebenfalls gut drauf, sodass es weiterhin sehr spannend bleibt und vermutlich noch lange bleiben wird.

Der Sieg in Sindelfingen war letztlich verdient, wenngleich es ein sehr schwieriges Spiel gewesen ist für den TSGV, denn der VfL war der erwartet starke Gegner. „Unser Trumpf war einfach, dass wir zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht haben“, sagte Mario Rosenfelder, Sportlicher Leiter der Waldstetter. Der TSGV ist schwer in die Partie gekommen, hat sich dann aber in die Partie hineingekämpft. Dominik Pfeifer hatte zwei gute Gelegenheiten. Bei der einen hatte sich Niels Waldraff gut über außen durchgesetzt und in die Mitte gepasst.

Pfeifer zog aus rund elf Metern ab, scheiterte jedoch am Schlussmann. Nach einem langen Ball dann war es wieder Pfeifer, der diesmal den Schlussmann überlupfen wollte, dieser aber noch an den Ball herankam. Der dritte Versuch dann sollte zum Treffer führen. Joshua Szenk spielte einen starken Ball, den sich Pfeifer erlief. Ziemlich weit nach links rausgedrängt, schaffte es Pfeifer diesmal, den Ball aus ungefähr 20 Metern über den Sindelfinger Torwart zu lupfen – 1:0 (41.). Kurz vor der Pause musste aber auch TSGV-Schlussmann Max Helmli noch zweimal ganz stark parieren, womit er die Führung für die Gäste sicherstellte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drängten die Sindelfinger ordentlich auf den Ausgleich, ehe wieder Pfeifer an den Ball kam, in der Mitte cool blieb und den Ball zum 2:0 in die Maschen schob (66.). Der VfL aber gab sich nicht auf und schaffte noch den Anschluss. Wieder war es zunächst der starke Helmli, der einen ersten Versuch abwehren konnte, gegen den Kopfball im Nachgang von Artan Ademi aber chancenlos war (84.).

So wurden es noch einmal heiße Schlussminuten, in denen der TSGV fokussiert bleiben musste – und es letztlich blieb. Den Gastgebern gelang es aber nicht mehr, den TSGV arg in Bedrängnis zu bringen, sodass Waldstetten nach diesen 90 Minuten erneut die Arme nach oben reißen und den dritten Sieg in Serie feiern konnte.

Insbesondere der starke Abwehrverbund um Helmli, Jonas Kurz, Eric Taxis, Jannik Kurfess und Luka Vodopija hat diesem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, wie Rosenfelder hervorhob. Jonas Kurz, der in den vergangenen Wochen stets auf der rechten Bahn aushelfen musste, überzeugte diesmal als Innenverteidiger. In der kommenden Woche geht es dann daheim gegen den SC Geislingen, der sich wider Erwarten in dieser Saison im Abstiegskampf wiederfindet.