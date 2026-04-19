TSGV Waldstetten: "Wir wünschen ihm schnelle Genesung"

– Foto: Thomas Nast

Während Mannschaften wie Bad Boll oder Echterdingen gescheitert sind, haben sich die Landesligakicker de TSGV Waldstetten gegen den designierten Absteiger FV Sontheim/Brenz schadlos gehalten und sich am Ende souverän mit 4:0 (2:0) durchgesetzt.

Fußballer sind bekanntlich abergläubisch und so hatte Waldstettens Co-Trainer Sven Reinders auf Krätschmer eingewirkt, unter der Woche darauf zu verzichten, dass man zumindest über Nacht an die Tabellenspitze springen könnte, wenn man die Sontheimer schlagen würde. Daran hatte er sich gehalten, nach dem Sieg aber stimmte der immer noch verletzte Julius Bäumel aber ein „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ im Kreis an, die Freude war groß nach einer Partie, die letztlich wenig Highlights bot – was aber an der konzentrierten Leistung des TSGV gelegen hatte. Genauso hatte man sich das allerdings auch gewünscht im Stadion „Auf der Höhe“. Man nahm das Schlusslicht genauso ernst, wie man es sich vorgenommen hatte. Bereits nach drei Minuten hätte Patrick Nagler die Weichen auf Sieg stellen können, brachte den Ball jedoch aus kurzer Distanz nicht im Gehäuse unter. Danach herrschte etwas Leerlauf, ohne dass der TSGV aber die Kontrolle abgegeben hätte.

Wermutstropfen: Nico Götz verletzte sich nach einem Zweikampf mit Silas Podilczak und musste ausgewechselt werden. „Viel wichtiger als unser Sieg ist, dass es den Spieler nicht allzu zu schwer erwischt hat. Wir wünschen ihm schnelle Genesung“, sagte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer.

Es bedurfte schließlich eines Strafstoßes für die Gastgeber, um das Übergewicht schließlich auch numerisch auszudrücken. Matthias Schnürch foulte Tim Schraml, Dominik Pfeifer verwandelte den Elfmeter souverän zum 1:0 (29.). Es war bereits sein zwölfter Saisontreffer, er ist damit Waldstettens bester Schütze. Knapp zehn Minuten später bediente Schraml mit einem cleveren Pass den schnellen Niels Waldraff. Sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht, sodass das Leder zum 2:0 im Gehäuse landete (38.). Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause. Kurz davor war es Edis Yoldas, der die einzige Chance der Gäste weit über das Gehäuse hämmerte (45.).

Am Spiel änderte sich im Vergleich zur ersten Halbzeit nichts, Waldstetten blieb die tonangebende Mannschaft und belohnte sich schnell. Joshua Szenk wurde mit einem Steckpass schön in Szene gesetzt, blieb cool und lupfte den Ball über Tom Ebert ins Tor zum 3:0 (52.). Kurz darauf bediente Nagler im Strafraum Schraml, der erneut zu Fall kam. Wieder zeigte der Unparteiische auf den Punkt, eine schmeichelhafte Entscheidung.

Da Pfeifer in der Kabine geblieben ist, für ihn kam Liam Eisele, trat Can-Luca Groiß an, der mindestens genauso souverän auf 4:0 stellte (61.). Die Sontheimer, stets fair trotz ihrer ausweglosen Situation in der Liga, was Krätschmer hinterher hervorhob („Das ist samt Trainerteam eine richtig angenehme Truppe.“), gaben sich auch in dieser Partie nie auf. Niklas Wykydal probierte es aus der Distanz, verzog jedoch knapp (67.). Insgesamt verlebte Max Helmli im Tor des TSGV aber einen ruhigen Nachmittag.

Dann kam es zu einem Zweikampf zwischen dem eingewechselten Waldstetter Silas Podilczak und Nico Gölz, nachdem Gölz schreiend und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegenblieb und in der Folge ausgewechselt werden musste (70.). Es wurde kurz ruhig im Stadion, das sah auf den ersten Blick nicht gut aus. Nach der Partie gab e aber leichte Entwarnung, Gölz hatte zumindest wieder selbst laufen könne, wie seine Mitspieler mitteilten. Danach kam ein Bruch in die Partie, wenngleich Podilczak selbst noch auf 5:0 hätte stellen können, aber Ebert anschoss (84.).

So war man im Hause der Waldstetter natürlich dennoch zufrieden, die Tabellenspitze für den Moment erobert zu haben. Gesehen hatten dies an diesem Samstag allerdings nur knapp über 100 Zuschauer, recht wenig, wenn man bedenkt, wie lange die Waldstetter schon nicht mehr im Titelkampf der Landesliga eingegriffen haben.

„Wir sind glücklich, weil wir unter der Woche natürlich vor diesem Gegner und insbesondere der Konstellation gewarnt haben. Wir waren von Anfang an drin in der Partie und haben die Kontrolle nie abgegeben“, resümierte Krätschmer. Wenngleich es phasenweise etwas träge wirkte, wie Waldstettens Trainer einräumte, ging es letztlich einzig und allein darum, die drei Punkte zu ergattern – und das hat man souverän geschafft und es entsprechend gefeiert, ein Vorteil, wenn man samstags spielen kann.