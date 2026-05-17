TSGV Waldstetten: "Wir möchten hier nichts austrudeln lassen"

– Foto: Jani Pless

In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten den MTV Stuttgart empfangen und am Ende doch recht überraschend mit 1:3 (0:1) verloren. "Bis vergangenen Mittwoch waren wir sechs Wochen ungeschlagen. Die Niederlage in Köngen kann ich noch akzeptieren, die heute, gegen einen Gegner aus dem hinteren Mittelfeld, deutlich schwieriger", resümierte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer.

Letztlich muss man in Waldstetten konstatieren, dass man die vielen Verletzungsausfälle kräftetechnisch nicht mehr kompensieren kann. Zunächst hat das Spiel der Gastgeber noch recht ordentlich ausgesehen. Dominik Pfeifer hat nach Vorarbeit von Jannik Kurfess und Silas Podilczak das Gehäuse knapp verfehlt (9. Minute). Auf der anderen Seite stellte Raphael Hahn Max Helmli im Tor vor keine Probleme (13.). Kurz darauf tanzte Lion Janzen die komplette TSGV-Abwehr aus, fand aber in der Mitte keinen Abnehmer (18.). Eine Minute später trat Eric Taxis zum Freistoß an, doch Stuttgarts Torwart hatte wenig Mühe, den Ball zu klären. Dann bediente Tim Schraml Can-Luca Groiß, der abzog. Diesmal musste sich der MTV-Schlussmann mächtig strecken, blieb aber Sieger (29.).

Nach einer Ecke der Gäste landete der Ball bei Daniel Henschke, der aus rund 18 Meter abzog und zur Führung traf (44.). Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, da jubelten die Gäste erneut. Janzen bediente Hahn, der Zeit hatte und auf 2:0 stellte (50.). Kurz darauf durfte Joel-Noah Graham die linke Seite durchmarschieren, bis in den Strafraum hinein und letztlich überwand er auch Helmli im kurzen Eck - 0:3 (57.).Solch einen Rückstand gab es schon lange nicht mehr im Stadion "Auf der Höhe". Noch einmal Janzen verzog für die Gäste (64.), ehe die Gastgeber sich noch einmal gegen die drohende Niederlage stemmen wollten. Nach einem Foul an Pfeifer trat Joshua Szenk zum Freistoß an und zirkelte den Ball in den linken Winkel (82.). Mehr war aber nicht drin für die Waldstetter, die sich damit vermutlich aus dem Aufstiegskampf verabschiedet haben. Dazu Krätschmer kämpferisch: "Die Saison ist noch nicht vorbei, wir möchten hier nichts austrudeln lassen. Wir müssen jetzt unsere Kräfte bündeln und das Maximale herausholen."

Neun Punkte sind noch in der Verlosung, die Saison ist auf die Zielgerade eingebogen.