TSGV Waldstetten: "Wir haben schon einiges vermissen lassen"

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In der Fußball-Landesliga ist der TSGV Waldstetten am gestrigen Samstagabend beim TSV Bad Boll angetreten. Mit dem Dauerrivalen haben sich die Waldstetter letztlich die Punkte geteilt. Ein ereignisarmes Spiel endete schließlich mit 1:1. „Das ist letztlich ein gerechtes Ergebnis, den Punkt nehmen wir mit“, resümierte Waldstettens Co-Trainer Chris Loser, der wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt ist.

Dass dieses Spiel so wenige Höhepunkte zu bieten haben sollte, das war am Anfang nicht abzusehen, denn nach wenigen Minuten jubelte bereits der Waldstetter Anhang. Nach einer Ecke von David Vasic köpfte Jonas Kurz den Ball am kurzen Pfosten zur 1:0-Führung ein. (4. Minute). Doch, wie gewonnen, so verronnen. Denn die Bad Boller haben auch Eckball-Varianten einstudiert. Flach hereingebracht, die Waldstetter Defensive war ordentlich unsortiert, traf Fabio Malerba flach in die linke Ecke (8.).

Tatsächlich passierte danach herzlich wenig. Die Heimelf erspielte sich eine gewisse Feldüberlegenheit, ohne dabei aber Gefahr auszustrahlen für das Gehäuse von Matthias Layer. Selbst konnten die Waldstetter keinen Angriff konstruieren, einzig Patrick Naglers Schuss wurde noch entscheidend über das Tor gelenkt. In der zweiten Halbzeit schien es dann fast so, als hätten die beiden Mannschaften einen Nicht-Angriffspakt unterschrieben. In den Strafräumen passierte rein gar nichts. Einziger Aufreger: Nach einem langen Ball der Bad Boller war ein Akteur durch, Layer zögerte zunächst mit dem Herauskommen, wehrte den Ball dann aber doch noch ab (62.).