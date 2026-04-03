TSGV Waldstetten: "Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden" In der Landesliga patzt der TSGV Waldstetten beim TSV Bernhausen von tsgv · 03.04.2026, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Karfreitag-Stimmung schon am Donnerstag: Der TSGV Waldstetten hat am gestrigen Donnerstagabend einen rabenschwarzen Tag erlebt. Statt an der Tabellenspitze zu klopfen, bleibt man nun mitten im Pool der vielen Verfolger nach dem 0:3 beim TSV Bernhausen. Es ist die zweite Auswärtspleite nacheinander. Damit haben die Waldstetter aus den vergangenen drei Spielen lediglich einen Zähler sammeln können.

Bernhausen hat viel gelauert, auf die Waldstetter Fehler gewartet, um zuzuschlagen. Vor allem bei den Standards waren die Gastgeber stets gefährlich. „Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden. Irgendwie hat uns die Leichtigkeit der vergangenen Monate gefehlt“, resümierte Mario Rosenfelder, Sportlicher Leiter des TSGV, der wieder in Spielerkleidung auf der Bank saß. Möglicherweise wäre alles anders gelaufen für die Gäste, wenn Joshua Szenk nach etwa einer Viertelstunde getroffen hätte. Wunderbar freigespielt von Dominik Pfeifer lupfte er den Ball jedoch etwas zu hoch. Nach einem schnellen Umschaltmoment des TSV fiel dann auch das 1:0, Jamie-Noah Demir war zur Stelle (23. Minute). Auf der anderen Seite kamen die Waldstetter lediglich zu Halbchancen, die letzte Torgefahr blieb aus. Dazu verletzte sich David Vasic noch in der ersten Halbzeit (38.), was das Spiel des TSGV völlig durcheinanderbrachte. Für ihn kam Rosenfelder in die Partie.