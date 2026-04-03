TSGV Waldstetten: "Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden"

Karfreitag-Stimmung schon am Donnerstag: Der TSGV Waldstetten hat am gestrigen Donnerstagabend einen rabenschwarzen Tag erlebt. Statt an der Tabellenspitze zu klopfen, bleibt man nun mitten im Pool der vielen Verfolger nach dem 0:3 beim TSV Bernhausen. Es ist die zweite Auswärtspleite nacheinander. Damit haben die Waldstetter aus den vergangenen drei Spielen lediglich einen Zähler sammeln können.
Bernhausen hat viel gelauert, auf die Waldstetter Fehler gewartet, um zuzuschlagen. Vor allem bei den Standards waren die Gastgeber stets gefährlich. „Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden. Irgendwie hat uns die Leichtigkeit der vergangenen Monate gefehlt“, resümierte Mario Rosenfelder, Sportlicher Leiter des TSGV, der wieder in Spielerkleidung auf der Bank saß. Möglicherweise wäre alles anders gelaufen für die Gäste, wenn Joshua Szenk nach etwa einer Viertelstunde getroffen hätte. Wunderbar freigespielt von Dominik Pfeifer lupfte er den Ball jedoch etwas zu hoch.
Nach einem schnellen Umschaltmoment des TSV fiel dann auch das 1:0, Jamie-Noah Demir war zur Stelle (23. Minute). Auf der anderen Seite kamen die Waldstetter lediglich zu Halbchancen, die letzte Torgefahr blieb aus. Dazu verletzte sich David Vasic noch in der ersten Halbzeit (38.), was das Spiel des TSGV völlig durcheinanderbrachte. Für ihn kam Rosenfelder in die Partie.
Für die zweite Halbzeit hatte man sich einiges vorgenommen, doch musste schließlich bereits in der 50. Minute das 0:2 durch Erik Meinlschmidt nach einer Ecke schlucken. Danach konnte sich Waldstetten nicht mehr aufraffen. Bernhausen war robust in der Defensive. Wenn Patrick Nagler nach Vorarbeit von Niels Waldraff den Anschluss hergestellt hätte (62.), wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden, so aber war es ein gebrauchter Tag für die Gäste – auf ganzer Linie. Marc Galla schraubte das Ergebnis schließlich auf 3:0 (77.).
„Insgesamt war das eine verdiente Niederlage“, sagte Lukas Hartmann, Waldstettens weiterer Sportlicher Leiter, lieferte aber auch gleich eine Begründung mit: „Wenn man acht verletzte Spieler hat, von denen fünf Stammspieler sind, dann wird es einfach schwierig.“ Insgesamt aber wollte er der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die alles versucht habe. Vor allem bedankt er sich bei den Kickern der U23, Jonas Herrmann, Lennart Schoell und Max Beyerle, die in Bernhausen ausgeholfen haben. Schoell und Beyerle sammelten sogar Einsatzminuten. Am Osterwochenende haben die Waldstetter nun frei, empfangen aber bereits am Mittwoch (19 Uhr) den SC Geislingen zum Nachholspiel.