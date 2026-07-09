TSGV Waldstetten: "Wir haben die Woche durchaus vollgepackt"

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Seit diesem Montag ist Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten wieder im Training. Mit großen Schritten geht es Richtung Saison 2026/2027, der ersten unter der Regie von Tim Schraml. Sechs Wochen sind es bis zum Saisonauftakt Mitte August.

Der spielende Trainer, der an seiner Seite künftig mit Co-Trainer Chris Loser, einem alten Bekannten aus Göppinger Zeiten zusammenarbeiten wird, ist guter Dinge und freut sich auf seine erste Trainerstation. Die erste Woche hatte es bereits in sich: Drei Trainingseinheiten und zwei Testspiele, am Freitag (18.30 Uhr) gegen den TSV Böbingen und am Sonntag gegen Schwabsberg (14 Uhr) bilden den Auftakt.

„Wir haben die Woche durchaus vollgepackt“, sagt Schraml. Anfangs gehe es nun einmal um die grundsätzliche Fitness. Er sei aber durchaus zufrieden nach den ersten Trainingseinheiten, die Jungs zögen durchaus gut mit, obwohl die Trainingseinheiten jeweils über zwei Stunden andauerten. Am Wochenende werden dann auch schon mal zwei Einheiten eingestreut, samt Mittagessen. „Das hat dann schon ein wenig Trainingslager-Charakter“, sagt Schraml.

Die zweite Woche wird dann etwas entspannter, hier stehen nur vier Termine im Trainingskalender, inklusive des Testspiels am Samstag (18. Juli, 14 Uhr) gegen den FV Unterkochen. In der Woche darauf, am Dienstag (21. Juli, 19.30 Uhr) kommt es zum Testspiel-Klassiker gegen den Oberligisten Normannia Gmünd. Am darauffolgenden Sonntag steht bereits die erste Runde des WFV-Verbandspokals auf dem Programm. Um 15.30 erwartet die Schraml-Kicker ein alter Bekannter aus der Liga: der 1. FC Eislingen. Gestaltet der TSGV Waldstetten dieses Spiel erfolgreich, dann steht am Samstag, 1. August, die zweite Runde an.

Mit seinem Co-Trainer Chris Loser sei er täglich im Austausch, es harmoniere bis hierher sehr gut – womit die beiden ehemaligen Mannschaftskameraden aber natürlich auch gerechnet hatten. Abr natürlich müssen sich die beiden noch aufeinander abstimmen. Noch einige Wochen kürzertreten müssen nach wie vor Melih Zenen, Niels Waldraff und Schlussmann Nick Schairer. Hier werde man aber im Hintergrund versuchen, die Spieler schnellstmöglich wieder fit zu bekommen.

Bei allem Trainingsfleiß werde Schraml genau auf die Belastungssteuerung achten, hat extra Abfragen für die Spieler erstellt, um direkte Antworten und Einschätzungen aus der Mannschaft heraus zu erhalten. „Speziell bei den jüngeren Spielern muss man da durchaus vorsichtig sein, damit es nicht zu muskulären Verletzungen kommt“, sagt Schraml.

Ebenfalls etwas behutsamer herangeführt werden sollen die drei Langzeitverletzten Jonas Kurz, Julius Bäumel und Marc Heinzmann, die wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können. Schraml selbst wird auch nicht jede Einheit mitmachen können, hat sich selbst einigen Untersuchungen unterziehen lassen müssen – jedoch alles geplant und ohne langwierige Auswirkungen.

Der Start also war schon einmal verheißungsvoll, jetzt blickt Schraml mit Freude auf die ersten beiden Tests. Hier wird er ganz sicher weitere Erkenntnisse erhalten.