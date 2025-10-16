TSGV Waldstetten will in Plattenhardt zurück in die Erfolgsspur

In der 85. Minute, am vergangenen Wochenende, stand der TSGV nach Jahren der Abstinenz mal wieder auf dem ersten Tabellenplatz, es war jedoch nur die Blitztabelle. Nach dem Abpfiff und zwei Gegentreffern mehr waren die Waldstetter auf den fünften Rang abgerutscht. „Ich glaube, dass das im Publikum niemand gefühlt hat und wir draußen haben auch nicht gedacht, dass wir das nochmal aus der Hand geben würden“, sagt Krätschmer ein paar Tage später. Seine Mannschaft hatte in weiten Teilen der Partie ein ordentliches Spiel gezeigt. Die Waldstetter blicken aber längst wieder nach vorne. Und da steht am zehnten Spieltag der TSVgg Plattenhardt auf dem Programm.

Unter der Woche hatte Krätschmer einige krankheitsbedingte Ausfälle zu verkraften, so fehlten Eduardo Kerestely, Nevio Iacobucci und Selim Yücel bei den Trainings. Jannik Kurfess und Julius Bäumel sind weiterhin angeschlagen, bei ihnen entschiedet sich ein Einsatz erst kurzfristig. Bei den erkrankten Spielern wollte sich Krätschmer ebenfalls noch nicht festlegen.

Krätschmer hat sich bereits ein Bild machen können vom Gegner „Das ist eine sehr aggressive und motivierte Mannschaft. Allein im jüngsten Spiel gab es da neunmal Gelb und einmal Rot“, so Krätschmer. Waldstetten sei aber vorbereitet auf diese Partie. „Wir werden die Jungs so einstellen, dass wir den verlorenen Dreier vom vergangenen Wochenende wieder reinholen“, so Krätschmer weiter.

Zuletzt erkämpfte Plattenhardt ein 0:0 in Ehningen, wobei die Betonung in diesem Fall tatsächlich auf „erkämpft“ steht. Es war tatsächlich das erste Unentschieden der Plattenhardter. Drei Siege gab es, bei fünf Niederlagen. Diese Statistik ist aber, wie fast jede, mit Vorsicht zu genießen, denn mit 16 Gegentreffern hat der TSGVgg genauso viele Gegentreffer kassiert wie der TSGV.

Die Waldstetter werden also erneut alles reinhängen müssen gegen diesen Gegner, wenn sie mit drei Punkten nach Hause zurückkehren möchten.