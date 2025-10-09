TSGV Waldstetten: "Wenn der Tabellenführer kommt ..."

– Foto: Thomas Nast

In der Fußball-Landesliga dürften an diesem Sonntag (15 Uhr) viele Augen auf die Partie des TSGV Waldstetten gegen den TSV Köngen gerichtet sein. Der Tabellenzweite empfängt in dieser Partie den Primus, ein Topduell in der Liga, wenngleich erst der neunte Spieltag auf dem Programm steht. Doch damit nicht genug in Waldstetten: Bereits am Freitagabend (19 Uhr) empfängt die U23 des TSGV ebenfalls den Tabellenersten, der in der Staffel 1 der B-Liga SV Frickenhofen heißt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH Spannende Tage also beim TSGV Waldstetten, die in diesem Herbst auf dem Programm stehen. Durch das 0:4 des TSV Köngen daheim gegen den TSV Ehningen und dem gleichzeitigen Kantersieg der Waldstetter bei Schlusslicht Sontheim/Brenz hat sich ergeben, dass sich diese beiden Teams nun gänzlich auf Augenhöhe begegnen werden – es geht um nicht weniger als um die Tabellenspitze in dieser Gruppe, ein Punkt trennt die Kontrahenten.

Darum geht es TSGV-Trainer Patrick Krätschmer aktuell aber nicht. „Ich schaue tatsächlich auf das Punktekonto und das weist aktuell 18 Punkte nach acht Spielen auf, was sehr ordentlich ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir nach der Hinrunde in der vergangenen Saison insgesamt 20 Punkte gesammelt haben“, rechnet Waldstettens Trainer zufrieden vor. Ja, bislang können sie zufrieden sein im Stadion „Auf der Höhe“, wenngleich die Waldstetter wissen, dass der aktuell schwierigste Gegner zu Gast sein wird. Noch bemerkenswerter: Köngen ist Aufsteiger, was Krätschmer unweigerlich an den 1. FC Kaiserslautern erinnert. Zur Erinnerung: Im Jahr 1997 stiegen die Roten Teufel in die Bundesliga auf, 1998 holten sie unter der Leitung von Otto Rehhagel die Deutsche Meisterschaft – bis heute ein Novum in der Geschichte der Bundesliga.