TSGV Waldstetten: "Wenn der Tabellenführer kommt ..."

In der Fußball-Landesliga dürften an diesem Sonntag (15 Uhr) viele Augen auf die Partie des TSGV Waldstetten gegen den TSV Köngen gerichtet sein. Der Tabellenzweite empfängt in dieser Partie den Primus, ein Topduell in der Liga, wenngleich erst der neunte Spieltag auf dem Programm steht. Doch damit nicht genug in Waldstetten: Bereits am Freitagabend (19 Uhr) empfängt die U23 des TSGV ebenfalls den Tabellenersten, der in der Staffel 1 der B-Liga SV Frickenhofen heißt.
Spannende Tage also beim TSGV Waldstetten, die in diesem Herbst auf dem Programm stehen. Durch das 0:4 des TSV Köngen daheim gegen den TSV Ehningen und dem gleichzeitigen Kantersieg der Waldstetter bei Schlusslicht Sontheim/Brenz hat sich ergeben, dass sich diese beiden Teams nun gänzlich auf Augenhöhe begegnen werden – es geht um nicht weniger als um die Tabellenspitze in dieser Gruppe, ein Punkt trennt die Kontrahenten.
Darum geht es TSGV-Trainer Patrick Krätschmer aktuell aber nicht. „Ich schaue tatsächlich auf das Punktekonto und das weist aktuell 18 Punkte nach acht Spielen auf, was sehr ordentlich ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir nach der Hinrunde in der vergangenen Saison insgesamt 20 Punkte gesammelt haben“, rechnet Waldstettens Trainer zufrieden vor.
Ja, bislang können sie zufrieden sein im Stadion „Auf der Höhe“, wenngleich die Waldstetter wissen, dass der aktuell schwierigste Gegner zu Gast sein wird. Noch bemerkenswerter: Köngen ist Aufsteiger, was Krätschmer unweigerlich an den 1. FC Kaiserslautern erinnert. Zur Erinnerung: Im Jahr 1997 stiegen die Roten Teufel in die Bundesliga auf, 1998 holten sie unter der Leitung von Otto Rehhagel die Deutsche Meisterschaft – bis heute ein Novum in der Geschichte der Bundesliga.
So weit muss man in der nach wie vor noch jungen Landesligasaison natürlich nicht gehen, dennoch denkt Krätschmer zu wissen, was für ein Kaliber auf seine Mannschaft zukommt: „Das ist eine gute Mannschaft, in der einiges zu funktionieren scheint. So gelingt es dir dann auch als Aufsteiger, ganz oben in der Tabelle zu stehen“, sagt Waldstettens Übungsleiter. Im Topspiel fraglich sind Julius Bäumel, der aber schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte sowie Jannik Kurfess, der sich in der Partie in Sontheim am Schienbein verletzt hatte.
Unabhängig von der Tabellenkonstellation fordert Krätschmer von seinem Team, an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen. „Wenn der Tabellenführer kommt, dann wird er bislang irgendetwas besser gemacht haben als wir. Unsere Jungs aber sind gut drauf und freuen sich auf diese Partie, das merkt man ihnen an“, sagt Patrick Krätschmer. Und das Umfeld des TSGV freut sich ebenfalls auf diese Partie, die es in dieser Form schon lange nicht mehr in Waldstetten gegeben hat.