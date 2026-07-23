TSGV Waldstetten: "Vielleicht bleibe ich diesmal etwas ruhiger"

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Zwar startet noch nicht die neue Landesliga-Saison, das Pokalspiel am kommenden Sonntag (16 Uhr) fühlt sich aber anders an. Beim Ligarivalen 1. FC Eislingen möchte die Mannschaft von Tim Schraml in die zweite Runde des Verbandspokals einziehen.

Unter der Woche gelang dem TSGV ein achtbares 1:1 gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, was Schraml durchaus gefiel. „Das war ein super Test für uns, der vor allem gezeigt hat, dass wir alle Spieler benötigen, das wiederhole ich immer wieder“, so Schraml. Da man eine Woche später in die Sommervorbereitung gestartet war, betrachtet man dieses Pokalspiel schon deswegen als weiteren Test in der Vorbereitung, sagt Schraml.

Aber: „Es ist ein Test unter Wettkampfbedingungen und den möchten wir natürlich gewinnen. Wir fahren da jetzt nicht hin und schenken es einfach ab“, sagt Schraml, der schmunzelnd anfügt: „Vielleicht bleibe ich diesmal etwas ruhiger.“ Im Rückspiel der abgelaufenen Saison war Schraml mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden, was den potenziellen Sieg des TSGV am Ende gekostet hatte.