TSGV Waldstetten: "Uns hat die Durchschkagskraft gefehlt"

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In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten an diesem Wochenende den TSVgg Plattenhardt empfangen. Während es für die Waldstetter darum ging, in der breiten Spitzengruppe zu bleiben, ging es für die Gäste um den Klassenerhalt. Und diese freuten sich am Ende über einen wichtigen Punkt, denn den Waldstettern gelang kein eigener Treffer, dass Plattenhardter Bollwerk hielt - 0:0.

"Wir sind die gesamte Partie sehr dominant aufgetreten, haben Plattenhardt weit hinten reingesteckt, das gefühlt mit zwei Fünferketten verteidigt hat", resümierte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer, der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen wollte. Diese hatte alles investiert, bis zum Schluss alles versucht, einen eigenen Treffer zu erzielen.

Bereits nach 30 Sekunden war der Ball im Netz, Joshua Szenk traf, doch das Schiedsrichtergespann hatte zuvor bereits auf Abseits entschieden. Das war aber für lange Zeit die einzige Offensivaktion der Gastgeber, die sich auf einen robust agierenden Gegner erst einmal einstellen musste. Ein Schuss von Eric Taxis flog rund einen Meter am Gehäuse vorbei (25.). Waldstetten aber blieb geduldig und zog einen Angriff nach dem anderen auf.

Über Tim Schraml und Dominik Pfeifer wurde der Ball dann schnell nach vorne getragen. Am Ende war es Silas Podilczak, dessen Abschluss aber zu schwach war (37.). Nach einer Hereingabe von Schraml dann köpfte Szenk den Ball, jedoch weit über das Gehäuse (42.).

Nicht einmal eine Minute war gespielt im zweiten Durchgang, da verletzte sich Luka Vodopija in einem Zweikampf. Es sah zunächst gar nicht schlimm aus, der Außenverteidiger musste aber umgehend ausgewechselt werden. Für ihn kam Niels Waldraff in die Partie (49.).

Jetzt wurde der TSGV offensiver. Nach einer Flanke von Schraml machte es Szenk diesmal besser, verfehlte per Kopf nur haarscharf (50.). Keine Minute später bediente Szenk Waldraff sehr stark, dieser aber scheiterte im kurzen Eck an Schlussmann Kristian Grbic (51.). Die Waldstetter wurden in der Folge immer offensiver, die Gäste dagegen nutzten jede Gelegenheit, um die Zeit von der Uhr zu nehmen.

Waldstetten blieb dran. In der 86. Minute bediente Pfeifer per Freistoß Taxis, der aus sieben Metern abschloss, doch Oliver Gruhn auf der Linie hatte etwas dagegen, der goldrichtig stand. Das war die größte Chance der Partie. Der TSGV sollte aber die nächste Chance bekommen: Schraml wollte es zu genau machen, scheiterte aber an Grbic mit einem Flachschuss (90.).

Sieben Minuten Nachspielzeit nährten die Hoffnungen, noch einen Treffer erzielen zu können. Aber der Gegner machte es bis zum Schluss clever und überstand auch die letzte Druckwelle der Gastgeber, die sich mit der Punkteteilung zufrieden geben mussten. "Der Gegner hatte eine unheimliche Präsenz in der Defensive und uns hat die Durchschkagskraft gefehlt", so Krätschmer. Die Punkteteilung ändert jedoch nichts an der Spannung im Meisterschaftsrennen, das offen bleibt, wie eh und je.