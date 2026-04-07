TSGV Waldstetten: "Uns fehlt in letzter Zeit häufig das Spielglück"

– Foto: Thomas Nast

In der Fußball-Landesliga empfängt der TSGV Waldstetten am morgigen Mittwoch (19 Uhr) den SC Geislingen zum Nachholspiel. Bei einem Heimerfolg würde der TSGV wieder zurück auf den zweiten Rang springen.

Doch auch schon davor hat der SCG überzeugen können, als er nur 1:2 gegen den Tabellenzweiten Eislingen verloren hatte. Ebenfalls respektabel war das 0:2 gegen Tabellenführer Köngen, sodass die Waldstetter definitiv gewarnt sind vor dem kommenden Gegner.

Die Geislinger befinden sich mitten im Abstiegskampf, haben aber durchaus etwas Rückenwind am Osterwochenende sammeln können, nachdem sie gegen den MTV Stuttgart 4:1 siegen konnten und damit einen direkten Konkurrenten auf Abstand halten konnten. Unter anderem der Ex-Waldstetter Marcel Mädel hat sich in dieser Partie in die Torschützenlisten eingetragen. Er war im Winter nach Geislingen gewechselt.

Mal abgesehen davon, dass es beim TSGV jüngst nicht so verlief, wie gewünscht. Aus den vergangenen drei Partien holte die Mannschaft von Patrick Krätschmer lediglich einen Zähler. Allerdings, das merkte auch Lukas Hartmann, Sportlicher Leiter der Waldstetter an, komme man aktuell quasi auf Felgen daher. In Bernhausen war man auf die Hilfe der U23 angewiesen, zwei der drei Akteure aus der B-Liga sind schließlich eingesetzt worden.



Liam Eisele, der sich in den vergangenen Wochen auf der Sechs festgespielt hat, war in Bernhausen privat verhindert, wird gegen Geislingen jedoch wieder zurückerwartet. David Vasic verletzte sich in dieser Partie, womit er sich in die lange Verletztenliste der Waldstetter einreiht: Marc Heinzmann, Max Dudium, Jonas Kurz sind langzeitverletzt, Julius Bäumel verletzte sich in der Partie gegen Ehningen. „Uns fehlt in letzter Zeit einerseits häufig das Spielglück, auf der anderen Seite natürlich schlicht die Men Power“, sagt Krätschmer achselzuckend.

Aufgrund dieser riesengroßen Spitzengruppe aber befindet sich das Team jedoch immer noch in Schlagdistanz zur Spitze – und die möchte man natürlich so lange wie möglich wahren.